Pronostico Braga-Benfica: Mou non ha mai sbagliato

Braga-Benfica è una gara della sedicesima giornata della Liga portoghese e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

C’è un dato particolare che riguarda il Benfica di José Mourinho. Un dato che mette in evidenza la compattezza difensiva di una squadra che ha cambiato totalmente abito da quando lo Special One si è seduto in panchina. In trasferta è arrivata una sola sconfitta, in Champions League, sul campo del Newcastle. Poi un pareggio contro il Porto e poi solo ed esclusivamente vittorie.

Sono sei quelle di fila che il Benfica ha piazzato nel corso degli ultimi mesi. Ed è per questo, pure, che la classifica oggettivamente sorride alle Aquile. Che, in generale, si presentano a questa serata forti di nove risultati utili di fila (8 vittorie) e forti della sensazione di poter ancora crescere. Contro lo Sporting Braga – una delle squadre, oltre le solite tre, più scorbutiche da affrontare – non sarà semplicissimo. E infatti crediamo che sarà molto complicato per il Benfica riuscire ad avere la meglio. Ma crediamo, pure, che difficilmente Mourinho in questo momento così delicato del campionato possa perdere una partita che ha un enorme valore.

La mentalità, questa che era sconosciuta. Il merito di Mou, come al solito, è stato questo, riuscire ad entrare nella testa dei giocatori che ha a disposizione che gli danno davvero tutto.

Come vedere Braga-Benfica in diretta tv e streaming

La sfida Braga-Benfica, gara valida per la sedicesima giornata della Liga portoghese, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il quarto miglior attacco del campionato contro la seconda miglior difesa. Di solito vince chi riesce a non prendere gol. E sappiamo pure che in partite del genere le squadre dello Special One si esaltano. Soprattutto quando devono respingere tutto. Insomma, crediamo possa arrivare un’affermazione esterna dentro una gara con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Braga-Benfica

BRAGA (3-4-3): Hornicek; Vitor Carvalho, Oliveira, Arrey-Mbi; Gomez, Moutinho, Gorby, Lelo; Victor, Navarro, Horta.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1