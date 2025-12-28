Pronostico Bologna-Sassuolo: equilibrio perfetto nei precedenti

Bologna-Sassuolo è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nell’ultima giornata di Serie A del 2025 c’è spazio anche per questo intrigante derby emiliano tra due squadre, Bologna e Sassuolo, che stanno facendo molto bene pur lottando per obiettivi diversi. I rossoblù nella scorsa settimana sono stati impegnati in Supercoppa Italiana: a Riad hanno avuto l’opportunità di disputare un’altra finale dopo quella trionfale in Coppa Italia a maggio, ma stavolta l’epilogo è stato diverso. La squadra di Vincenzo Italiano, visibilmente a corto di energie per via delle tante partite ravvicinate, è stata spazzata via dal Napoli campione d’Italia in una partita a senso unico, in cui il passivo (2-0) sarebbe potuto essere ancora più ampio e non rende giustizia alla prestazione dei partenopei.

In terra saudita però il Bologna si è comunque tolto delle soddisfazioni, ad esempio la vittoria ai rigori sul l’Inter nella semifinale. Il semplice fatto che i felsinei giochino partite del genere indica la crescita avuta negli ultimi anni, grazie al progetto sostenibile di una società che sta operando benissimo e che è riuscita a far fare il salto di qualità al club emiliano. In campionato il Bologna sta lottando di nuovo per un posto in Europa: al momento è sesto, ma con una gara in meno rispetto alla Juventus che ha 4 punti in più (i bianconeri hanno scavalcato e staccato gli uomini di Italiano proprio grazie alla vittoria ottenuta nello scontro diretto del “Dall’Ara” lo scorso 14 dicembre). Il Sassuolo invece è decimo in classifica, non lontanissimo dai cugini, distanti soltanto 4 lunghezze.

Per essere una neopromossa, i neroverdi si stanno ben comportando, pur faticando a trovare continuità. La squadra di Fabio Grosso ha avuto qualche exploit non indifferente nell’ultimo periodo (vittorie contro Atalanta e Fiorentina e pareggio a San Siro contro il Milan), ma ci sono stati anche dei crolli inattesi, ad esempio la sconfitta casalinga patita nell’ultimo turno con il Torino al Mapei Stadium (0-1). Grosso dovrà essere abile a mantenere alte le motivazioni dei suoi in una seconda parte di stagione in cui il senso di appagamento rischia di vanificare quanto di buono fatto nella prima. Il tecnico neroverde nel frattempo ritrova Thorstvedt, assente con il Toro per squalifica, ma potrebbe non avere Pinamonti. Al suo posto è pronto Cheddira. Nel Bologna sono previsti tanti cambi rispetto alla Supercoppa: davanti Dallinga sostituirà l’infortunato Castro, possibile chance per Rowe. Bernardeschi out sei settimane.

Come vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Bologna-Sassuolo è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Bologna-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Grande equilibrio nei precedenti tra Bologna e Sassuolo: 4 vittorie per parte ed altrettanti pareggi, sebbene i rossoblù abbiano perso solo una volta negli ultimi sette incontro con i corregionali. La squadra di Italiano è apparsa stanca in Supercoppa: la rosa, tuttavia, è molto lunga ed il tecnico potrà contare su gente più fresca in questo derby. Bologna leggermente favorito in una partita in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe: il segno “gol” è sempre uscito negli ultimi tre precedenti.

Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Cheddira, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1