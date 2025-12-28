Pronostico Angola-Egitto: tutto deciso e quindi “festa”

Angola-Egitto è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Tutto deciso, o quasi, nel gruppo B. L’Egitto è qualificato, sicuro del primo posto, l’Angola invece con un punto spera di potersi prendere un secondo posto. Ma serva anche una vittoria dello Zimbabwe contro il Sudafrica e anche una migliore differenza reti, poi. Insomma, è molto molto complicato che ci possano essere questa serie di combinazioni.

Quindi sì, tutto deciso, togliendo quel quasi. E questo permette di pensare anche ad una partita diversa rispetto a quelle che stiamo vedendo adesso in Coppa d’Africa, nelle quali gli attacchi – nella maggiore parte dei casi – faticano, e le difese belle rude vanno a nozze. Bene, con una testa libera dai pensieri di classifica (e con un turnover che ci potrebbe essere soprattutto tra le fila dell’Egitto) si potrebbe pure vedere un match con molti gol. Almeno tre, con almeno uno per squadra.

Che poi andando a vedere i precedenti una cosa del genere è uscita quattro volte su cinque. E no, non può essere una casualità quando succede con questa insistenza. E perché non dovrebbe venire fuori di nuovo anche in un lunedì sera che ha poco da dire sotto il profilo della classifica?

Come vedere Angola-Egitto in diretta tv e streaming

La sfida Angola-Egitto gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 29 dicembre alle ore 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Egitto è quotata 2.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Egitto potrebbe anche chiudere a punteggio pieno il girone. Ma abbiamo una certezza da questo match che vale oltre due volte la posta. Il segno GOL è ghiotto. Troppo. E quindi è da prendere.

Le probabili formazioni di Angola-Egitto

ANGOLA (4-2-3-1): Marques; Mata, Buatu, Carmo, To Carneiro; Beni, Show; Benson, Fredu, Gelson; Nzola.

EGITTO (4-3-3): El Shenany; Adel, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Leshen, Fathy; Faisal, Shetata, Trezegut.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2