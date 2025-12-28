Pronostici Atalanta-Inter: marcatore e tiri in porta

Atalanta-Inter, i pronostici della sfida: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le quote

Ferita dallo schiaffo patito in Supercoppa contro il Bologna, l’Inter di Chivu fa visita all’Atalanta per cementare la sua leadership in testa alla classifica. In una gara che si è spesso rivelata densa di contenuti tecnici ed agonistici, il match di Bergamo potrebbe rivelarsi anche molto importante ai fini delle classifica.

Bestia nera di Lautaro Martinez, la “Dea” ha sicuramente acquisito solidità difensiva. L’attaccante argentino, però, quando vede gli orobici si trasforma. Sono già sei le reti che il “Toro” ha messo a referto contro i bergamaschi, a conferma di un feeling che potrebbe non esaurirsi qui.

Gli otto gol siglati fin qui in campionato – frutto di un XG pari al 7,03 – rappresentano infatti tasselli importanti dai quali risulta piuttosto difficile prescindere. Con una difesa tendenzialmente alta come quella dell’Atalanta, la fisicità del capitano dell’Inter dovrebbe nuovamente giocare un ruolo determinante.

Atalanta-Inter, la scelta sui tiratori del match

L’Over 1,5 di tiri in porta plus va questa volta a Gianluca Scamacca. L’attaccante di Palladino è in grado di far reparto da solo agevolando il lavoro dei compagni e facendo emergere la sua fisicità. Sia di testa che di piede, l’ex Sassuolo conosce molto bene il modo con il quale aprire la scatola difensiva avversaria.

Per chiudere il cerchio tiratori, infine, spazio a Calhanoglu e a Sucic. Il turco è un autentico fattore del centrocampo nerazzurro come mostrano i 30 tiri complessivamente effettuati (di cui dieci nello specchio); il gioiello croato con i suoi inserimenti può aprire la scatola difensiva di una squadra abituata a giocare sui riferimenti.

Lautaro Martinez marcatore plus; Calhanoglu e Sucic Over 0,5 tiri in porta plus, Scamacca Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 18,48 su Goldbet.