Pronostico Udinese-Lazio: nelle partite dei biancocelesti ormai è una costante

Udinese-Lazio è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Udinese ha trascorso il Natale in ritiro a causa della pesante sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Fiorentina, il fanalino di coda della Serie A che prima della sfida con i bianconeri non aveva vinto neppure una partita. In dieci uomini dal 7′ per via dell’espulsione del portiere Okoye – uscita scriteriata su Kean dell’estremo difensore nigeriano e rosso diretto – i friulani si sono man mano sgretolati ed hanno finito per perdere addirittura 5-1 contro una squadra ultima in classifica ed alle prese con tantissimi problemi. Una brutta figura che ha fatto suonare più d’un campanello d’allarme: da qui il pugno duro della dirigenza, che quest’anno vorrebbe puntare ad alzare l’asticella per non dover accontentarsi della “solita” salvezza tranquilla.

Gli uomini di Kosta Runjaic, infatti, finora hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque: sette giorni prima della debacle di Firenze avevano offerto una prestazione sontuosa contro il Napoli campione d’Italia, piegato 1-0 al Bluenergy Stadium.

Serve, dunque, più continuità, sebbene i ventuno punti conquistati in sedici partite rappresentino sicuramente un buon bottino per un’Udinese che, al di là di tutto, può permettersi di affrontare la seconda parte di stagione con una certa serenità. In Friuli nell’ultimo turno di campionato dell’anno solare arriva la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un deludente pareggio a reti bianche con la Cremonese. Un match alquanto soporifero quello dell’Olimpico, in cui i biancocelesti hanno creato poco (0,41 xG) rispetto al solito, andando a sbattere contro il muro grigiorosso. Un’occasione persa, indubbiamente, perché tre punti avrebbero permesso ai capitolini di scavalcare momentaneamente Como e Bologna – le quali devono comunque recuperare una partita – e tornare in zona Europa. Lo stesso Sarri si aspettava qualcosa di diverso dopo l’eroico successo conquistato a Parma in nove uomini.

Il tecnico biancoceleste a Udine ritrova Zaccagni, che era squalificato contro la Cremonese. In compenso, però, aumenta l’emergenza a centrocampo: alla lista degli indisponibili si aggiungono Guendouzi e Basic, motivo per cui Sarri darà una chance all’ex Verona Belahyane. Non sono previste rivoluzioni nell’Udinese: in porta andrà Sava al posto dello squalificato Okoye, mentre a sinistra Runjaic dovrebbe scegliere Kamara. Assenti Atta e Zemura, infortunati, e Bayo e Modesto (impegnati in Coppa d’Africa).

Come vedere Udinese-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Lazio, in programma sabato alle 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Lazio non ha entusiasmato contro la Cremonese ed in trasferta ha collezionato solo 8 punti su 23 totali ma secondo noi ha buone chance di strappare almeno un pareggio a Udine. La brutta sconfitta di Firenze, infatti, potrebbe aver lasciato qualche strascico nell’ambiente bianconero. Oltre al segno X2 si può valutare anche l’Under 2,5, una costante nelle ultime 11 uscite dei biancocelesti.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Udinese-Lazio: chi vince? Udinese

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1