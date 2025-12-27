Pronostico Sunderland-Leeds: c’è già un record negativo

Sunderland-Leeds è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
In sette trasferte di questa stagione, il Leeds, che affronta il Sunderland in trasferta – quindi uno scontro tra neopromosse – ha subito il gol di apertura del match. Un record in questa Premier League. E infatti, la classifica, è quella che è per i Whites.
Certo, è anche abbastanza serena – sono sei i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe in Championship – ma diciamo che non è che si possa stare così tranquilli. Molto meglio ha fatto il Sunderland che sembra aver trovato quell’alchimia giusta e infatti è al settimo posto. Un avvio di stagione entusiasmante per Xhaka e compagni che si sono tolti delle soddisfazioni importanti in questo girone d’andata e ormai hanno messo in cassaforte quello che è l’unico obiettivo stagionale, la salvezza.
Non si affrontano dal 2002 nel massimo campionato inglese queste due formazioni e, in generale, otto partite delle ultime dieci sono state vinte dal Leeds. Un dato questo in controtendenza rispetto al momento attuale, un dato che è pronto ad essere aggiornato in negativo per gli ospiti. Sì, il Sunderland in casa, quest’anno, non ha mai perso e ha costruito praticamente il suo malloppo tra le mura amiche. E non sembra questo essere il caso per uno stravolgimento.
Come vedere Sunderland-Leeds in diretta tv e in streaming
La sfida Sunderland-Leeds è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Sunderland è quotata 2.70 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.85 su Snai.
Il pronostico
Sunderland vincente, ancora una volta tra le mura amiche, com’è successo molto spesso in questa stagione. Una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a portare dalla propria parte sfruttando i momenti negativi, in trasferta, del Leeds.
Le probabili formazioni di Sunderland-Leeds
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey.
LEEDS (3-5-2): Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Aaronson, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.