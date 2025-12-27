Pronostico Sunderland-Leeds: c’è già un record negativo

Sunderland-Leeds è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In sette trasferte di questa stagione, il Leeds, che affronta il Sunderland in trasferta – quindi uno scontro tra neopromosse – ha subito il gol di apertura del match. Un record in questa Premier League. E infatti, la classifica, è quella che è per i Whites.

Certo, è anche abbastanza serena – sono sei i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe in Championship – ma diciamo che non è che si possa stare così tranquilli. Molto meglio ha fatto il Sunderland che sembra aver trovato quell’alchimia giusta e infatti è al settimo posto. Un avvio di stagione entusiasmante per Xhaka e compagni che si sono tolti delle soddisfazioni importanti in questo girone d’andata e ormai hanno messo in cassaforte quello che è l’unico obiettivo stagionale, la salvezza.

Non si affrontano dal 2002 nel massimo campionato inglese queste due formazioni e, in generale, otto partite delle ultime dieci sono state vinte dal Leeds. Un dato questo in controtendenza rispetto al momento attuale, un dato che è pronto ad essere aggiornato in negativo per gli ospiti. Sì, il Sunderland in casa, quest’anno, non ha mai perso e ha costruito praticamente il suo malloppo tra le mura amiche. E non sembra questo essere il caso per uno stravolgimento.