Pronostico Pisa-Juventus: succede sempre all’Arena Garibaldi

Pisa-Juventus è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Prima di Natale la Juventus si è aggiudicata due importantissimi scontri diretti contro Bologna e Roma. Oltre al risultato, però, sono arrivate anche le prestazioni: Luciano Spalletti sta sfruttando la sua astuzia tattica per trovare un modo per far girare una squadra che, seppur poco bilanciata tra i vari reparti, ha un potenziale enorme, soprattutto dalla metà campo in su. Nella sfida con la Roma, ad esempio, il tecnico toscano è riuscito con un’abile mossa – un McKennie mai così versatile, capace di passare da esterno a seconda punta – a scompaginare i piani del collega Gasperini, battuto 2-1 all’Allianz Stadium.

Una Juve, insomma, che pian piano sta trovando una propria identità. Non può passare sottotraccia, inoltre, il fatto che con Spalletti al timone i bianconeri abbiano perso solo una partita (2-1 a Napoli) e che abbiano ottenuto ben sei vittorie nelle ultime sette, parziale che gli ha permesso di portarsi a -1 dal quarto posto e dalla zona Champions League.

Nella giornata che saluta il 2025 – ennesimo anno travagliato per la Signora – Locatelli e compagni hanno l’occasione di allungare la striscia di successi battendo una delle squadre in questo momento più in difficoltà del campionato, il Pisa. Tra le neopromosse i toscani sono quelli che stanno soffrendo di più il passaggio ad una categoria superiore: l’atteggiamento degli uomini di Alberto Gilardino non è sbagliato ma la poca qualità sta facendo la differenza (in negativo). I nerazzurri hanno conquistato solo due punti nelle ultime cinque giornate – una settimana fa il pirotecnico 2-2 contro il Cagliari – e sono penultimi a -5 dalla salvezza. Tra le note positive del pari in Sardegna, un attacco che dopo tre turni in cui era rimasto a digiuno si è sbloccato.

Gilardino spera di recuperare l’ex di turno, Cuadrado, ma deve fare a meno di Akinsanmiro, Stengs e soprattutto Nzola, impegnato in Coppa d’Africa con l’Angola. Tramoni dovrebbe far coppia con Meister in attacco. Dall’altro lato, Spalletti ritrova Koopmeiners, che andrà nuovamente a ricoprire il ruolo di braccetto. Conceiçao non è al 100%: sulla trequarti Miretti potrebbe affiancare Yildiz. Solito ballottaggio in attacco tra David e Openda.

Come vedere Pisa-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Pisa-Juventus è in programma sabato alle 20:45 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Over 1.5 Ospite” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Juve si sta lentamente ritrovando ed è improbabile che inciampi a Pisa. La quota del “2” però è bassa: la si può abbinare al segno “under 2.5”, dal momento che, da quando è iniziato la Serie A, all’Arena Garibaldi non sono mai stati segnati più di due gol nella stessa partita. Soprattutto a causa della scarsa vena realizzativa dei nerazzurri, che in casa fanno molta fatica in fase di possesso palla.

Le probabili formazioni di Pisa-Juventus

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Miretti, Yildiz; David.

In Pisa-Juventus le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2