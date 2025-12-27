Pronostico Palermo-Padova: la striscia si ferma a quattro

Palermo-Padova è una partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il Palermo di Pippo Inzaghi è senza dubbio una delle squadre più forti di tutto il campionato di Serie B. Non solo per la storia in generale di questo club, ma anche per il tecnico appunto – uno che i campionati cadetti li vince sempre – e anche per il mercato che la scorsa estate è stato fatto. Si trova adesso a sette punti dal primo posto ma questo non ha fatto diminuire l’entusiasmo del Barbera – anche oggi sarà pieno – e non ha scalfito la fiducia. Soprattutto perché i rosanero hanno superato il momento difficile.

Sono cinque i risultati utili di fila dei siciliani – tre vittorie – che hanno ridato fiato ad una squadra che non si è mai giustamente nascosta nonostante le difficoltà oggettive che ci sono in un campionato del genere. Ma con il lavoro, Inzaghi, ha superato una fase delicata e la striscia aperta del Padova di Andreoletti si fermerà a quattro. Sì, anche i veneti stanno oggettivamente bene – e la classifica, con 22 punti, ne è la prova – ma il Palermo in casa è una squadra quasi perfetta, spinta da un pubblico decisamente di altra categoria.

Undici gol fatti e zero subiti nelle ultime tre uscite interne sono una fotografia perfetta del Palermo. Capace di segnare molto e di subire niente, o poco. E adesso arriverà senza dubbio un’altra vittoria. I numeri, lo stato di forma, e la forza di queste squadre, non possono proprio mentire.

Come vedere Palermo-Padova in diretta tv e in streaming

Palermo-Padova, in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Non sappiamo se il Palermo riuscirà a tenere la porta inviolata (anche se crediamo di no). Ma sulla vittoria siciliana non abbiamo dubbi dentro un match, quindi, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Palermo-Padova

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douran; Pojhanpalo.

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Harder, Barreca; Papu Gomez, Bortolussi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1