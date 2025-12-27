Pronostico Gabon-Mozambico: i precedenti non lasciano dubbi

Gabon-Mozambico è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Non c’è possibilità di errore soprattutto dopo la sconfitta, per entrambe, al debutto in questa manifestazione. Gabon e Mozambico si giocano il tutto per tutto in questa sfida e sanno di non poter sbagliare se vogliono tenere aperto, per quanto possibile, il discorso qualificazione.

Parliamo di due squadre che hanno poche qualità tecniche, due squadre che difficilmente, comunque, riusciranno a superare il turno ma c’è pur sempre la voglia di prendersi una soddisfazione in questo torneo e, il Gabon, pare leggermente favorito anche per via degli scontri diretti giocati. Sono sette in totale tra queste due squadre, e in 4 occasioni hanno vinto i gabonesi mentre, per il Mozambico nel corso della storia è arrivata una sola affermazione. Un segnale da tenere in considerazione senza dubbio per questo match.

E poi? E poi c’è da dire che il Mozambico segna pochissimo: nelle ultime tredici partite giocate solamente in due occasioni questa squadra è riuscita a fare più di due gol. Quindi un bottino davvero misero che fotografa nel migliore dei modi quella che è la situazione di questa squadra. Insomma, anche se probabilmente alla fine non avrà nessun valore, la vittoria del Gabon ci pare quasi scontata.

Come vedere Gabon-Mozambico in diretta tv e streaming

La sfida Gabon-Mozambico gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma domenica 28 dicembre alle ore 13:30. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria del Gabon è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.62 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su Snai.

Il pronostico

Sarà complicato, senza dubbio, ma il Gabon dovrebbe riuscire a prendersi la vittoria dentro una gara – e qui è certezza – da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Gabon-Mozambico

GABON (4-4-2): Mbaba; Oyono, Ecuele Manga, Moucketou, Ekomie; Openda, Lemina, Ndong, Averlant; Bocoum, Aubameyang.

MOZAMBICO (4-1-4-1): Siluane; Diogo Calila, Mexer, Mandava, Langa; Kambala; Catamo, Amade, Guima, Ratifo; Witi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0