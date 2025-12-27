Pronostico Crystal Palace-Tottenham: i fattori che ci dicono il finale

Crystal Palace-Tottenham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ci sono diversi fattori che ci possono anticipare il finale di questo match. Che, sicuramente, non finirà come lo scorso anno quando il Crystal Palace, sia all’andata che al ritorno, ebbe la meglio sul Tottenham senza subire gol. No, non andrà così.

Il momento di queste due squadre non è dei migliori. Il Palace deve mettere da parte la sconfitta in Carabao Cup, ai rigori, contro l’Arsenal; il Tottenham che sembrava aver trovato una giusta dimensione, è stata respinta dietro da una doppia sconfitta contro Nottingham e Liverpool. I risultati, quindi, non arrivano e, ad entrambe, servirebbe – anche per via di una questione umorale – muovere la classifica in questa settimana natalizia. Sarebbe un regalo per tutti, soprattutto per i tifosi che un mezzo sorriso lo vorrebbero avere dopo le delusioni arrivate nel corso degli ultimi giorni.

Quindi? Quindi come detto prima ci sono i fattori: il Tottenham almeno un gol, rispetto a quanto successo lo scorso anno, lo dovrebbe trovare. Così come lo troverà senza particolari problemi anche il Palace. Quindi GOL, sicuro. E poi, se si volesse aumentare il livello del rischio, c’è anche il segno finale che potrebbe venire fuori. E questo ve lo diciamo nel nostro pronostico sotto.