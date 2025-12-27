Pronostico Crystal Palace-Tottenham: i fattori che ci dicono il finale

Crystal Palace-Tottenham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Ci sono diversi fattori che ci possono anticipare il finale di questo match. Che, sicuramente, non finirà come lo scorso anno quando il Crystal Palace, sia all’andata che al ritorno, ebbe la meglio sul Tottenham senza subire gol. No, non andrà così.
Il momento di queste due squadre non è dei migliori. Il Palace deve mettere da parte la sconfitta in Carabao Cup, ai rigori, contro l’Arsenal; il Tottenham che sembrava aver trovato una giusta dimensione, è stata respinta dietro da una doppia sconfitta contro Nottingham e Liverpool. I risultati, quindi, non arrivano e, ad entrambe, servirebbe – anche per via di una questione umorale – muovere la classifica in questa settimana natalizia. Sarebbe un regalo per tutti, soprattutto per i tifosi che un mezzo sorriso lo vorrebbero avere dopo le delusioni arrivate nel corso degli ultimi giorni.
Quindi? Quindi come detto prima ci sono i fattori: il Tottenham almeno un gol, rispetto a quanto successo lo scorso anno, lo dovrebbe trovare. Così come lo troverà senza particolari problemi anche il Palace. Quindi GOL, sicuro. E poi, se si volesse aumentare il livello del rischio, c’è anche il segno finale che potrebbe venire fuori. E questo ve lo diciamo nel nostro pronostico sotto.
Come vedere Crystal Palace-Tottenham in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Insomma, una gara assicurata da almeno un gol per squadra. E di dubbi non ce ne possono essere. Mentre per quanto riguarda il segno finale occhio alla X. Potrebbe venire fuori infatti un pareggio che, crediamo, potrebbe anche rendere tutti contenti.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Tottenham
CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Devenny; Mateta.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison.