Pronostico Cremonese-Napoli: ci sono riusciti sei volte in sette partite

Cremonese-Napoli è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il secondo titolo dell’era Conte, per il Napoli, è arrivato in una mite serata prenatalizia a Riad, in Arabia Saudita, dove Di Lorenzo e compagni lunedì scorso hanno sollevato la Supercoppa Italiana al termine della finalissima con il Bologna. In Medio Oriente i campioni d’Italia in carica si sono scatenati. Prima il 2-0 al Milan in una partita senza storia in cui il tecnico salentino si è vendicato della sconfitta patita qualche mese prima in campionato. Poi un’altra vittoria netta, sempre con lo stesso risultato, contro i felsinei di Vincenzo Italiano, giustizieri dell’Inter nella seconda semifinale.

Una prestazione ancora più dominante, se vogliamo. Con il Napoli che ha letteralmente annullato una delle migliori squadre in Serie A e che ha fatto soffrire già parecchie big (compresi gli stessi azzurri, che contro il Bologna avevano perso a novembre).

Il protagonista assoluto è stato il brasiliano David Neres, autore di una doppietta nonché di giocate strepitose, tra cui il gol che ha sbloccato il match ad inizio ripresa. Il Napoli adesso è chiamato a trovare continuità: se vogliono puntare al bis, i partenopei non potranno più permettersi inciampi come quello di Udine dello scorso 14 dicembre (sono già quattro le sconfitte in campionato). Momentaneamente terzi in classifica a -2 dall’Inter capolista, gli uomini di Conte devono migliorare il rendimento in trasferta, dove hanno perso 7 volte nelle ultime 9 partite giocate tra le varie competizioni. In questo senso, la sfida di Cremona rappresenta un bel test per un Napoli tornato rinvigorito dall’Arabia e con un trofeo in valigia.

La Cremonese, del resto, è la sorpresa di questa Serie A: quando siamo praticamente al giro di boa i grigiorossi sono undicesimi con 21 punti e, a meno di disastri nella seconda parte della stagione, “vedono” la salvezza. La squadra di Davide Nicola una settimana fa è riuscita a far impantanare la Lazio di Maurizio Sarri, strappando un punto d’oro all’Olimpico (0-0). Contro il Napoli il tecnico dei lombardi ritrova il centrocampista Payero, che andrà a sistemarsi lì in mezzo tra Bondo e Grassi. Indisponibile invece Ceccherini, che si è fatto espellere nella sfida coi biancocelesti. Conte invece cambierà pochissimo rispetto a Riad: gli unici ballottaggi sono in difesa (Juan Jesus favorito su Buongiorno) e sulla trequarti, dove si contendono una maglia Elmas e Lang.

Come vedere Cremonese-Napoli in diretta tv e in streaming

Cremonese-Napoli, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Napoli è quotata invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Le quote, giustamente, raccontano di un Napoli strafavorito, soprattutto dopo le due performance in terra saudita. In trasferta, però, i partenopei quest’anno hanno brillato raramente e non sarà semplice, secondo noi, perforare la difesa di una Cremonese che si difende molto bene e che può affrontare questo match spensierata. Gli azzurri, oltretutto, hanno perso solo una delle otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (quella più recente, del 2022). Non sarebbe una sorpresa, dunque, se i grigiorossi riuscissero a segnare almeno una rete. In casa, del resto, la Cremonese ha segnato sei volte su sette.

Le probabili formazioni di Cremonese-Napoli

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Bondo, Payero, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

La Cremonese riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2