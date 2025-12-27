Pronostico Bari-Avellino: il fattore decisivo dal 2018

Bari-Avellino è una partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

L’ultima vittoria esterna quando Bari e Avellino si sono affrontate risale al 2018 e la piazzarono i pugliesi in Campania. Per il resto solo affermazioni dei padroni di casa o pareggi. Quindi è evidente che il fattore campo torna sempre ad essere decisivo.

Parliamo di due squadre che non è che stiano benissimo e che avrebbero assoluto bisogno di punti per mettere un poco di tranquillità. Più il Bari, ovviamente, al momento a quota sedici punti in classifica e clamorosamente dentro i playout nonostante la storia. Ma la storia, come sappiamo, non fa vincere le partite. Qualche segnale qua e la di risveglio c’è stato, comunque. Con il nuovo allenatore i pugliesi una scossa – mezza – ce l’hanno avuta. E questa sembra essere l’occasione ghiotta per uno scossone totale. Certo, l’Avellino è in fiducia anche dopo il pareggio contro il Palermo. Ma in trasferta i campani raccolgono davvero poco. Quattro punti nelle ultime cinque uscite – una vittoria sul campo del SudTirol – sono un bottino misero. E anche questo potrebbe essere un fattore per questo match.

Come vedere Bari-Avellino in diretta tv e in streaming

Bari-Avellino, in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bari è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica e 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Occasione enorme per il Bari. E come vi abbiamo spiegato prima il fattore campo potrebbe essere decisivo ancora una volta. Match, comunque, per chi non vuole rischiare, sicuramente da un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Bari-Avellino

BARI (3-5-2): Cerofolini; Kassama, Vicari, Nikaloauo; Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio; Maggiore, Pagano; Moncini.

AVELLINO (3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Milani; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1