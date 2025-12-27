Pronostico Algeria-Burkina Faso: chiudono il discorso qualificazione

Algeria-Burkina Faso è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il tre a zero conquistato nel match contro il Sudan permette all’Algeria di essere prima nel girone E, insieme alla Burkina Faso, e soprattutto con grosse possibilità di chiudere il discorso qualificazione nel tardo pomeriggio di domenica. C’è una squadra pronta, che è quella che ha segnato tre gol e non ne ha subito uno, e un’altra meno pronta, che ha vinto solamente 2-1 contro la Guinea Equatoriale.

Di poco, ma il vantaggio c’è, l’Algeria è pure avanti negli scontro diretti con la Burkina Faso: 7 vittorie, con 6 pareggi e altrettante vittorie “ospiti”. E anche se questo non ci dice granché, è comunque in ogni caso da tenere in considerazione come dato statistico. Inoltre, è questo è un dato sicuramente importante, l’Algeria nel corso degli ultimi anni ha comunque trovato qualche giocatore ottimo, in grado vuoi o non vuoi di fare la differenza. La Burkina Faso invece sotto questo aspetto sta avendo moltissime difficoltà a trovare elementi per quello che deve essere un cambio generazionale necessario per aumentare il livello. E anche gli investimenti federali premiano senza dubbio gli algerini che, con una vittoria, chiuderebbero il discorso qualificazione. E così sarà.

Come vedere Algeria-Burkina Faso in diretta tv e streaming

La sfida Algeria-Burkina Faso gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma domenica 28 dicembre alle ore 18:30. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria dell’Algeria è quotata 1.87 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai.

Il pronostico

Algeria vincente, in un match che di emozioni non è che ne dovrebbe regalare chissà quante. Ma i tre punti andranno agli algerini che strapperanno il pass per la fase a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni di Algeria-Burkina Faso

ALGERIA (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bennacer; Mahrez, Chaibi, Amoura; Bounedjah.

BURKINA FASO (4-3-3): Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangare, Quedraogo, Toure; B.Traore, Minoungou, Ouattara.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0