Pronostici Pisa-Juventus: la doppia ammoniti

Pisa-Juventus, i pronostici dell’incontro: due calciatori da prendere in considerazione in chiave ammoniti

Passaggio di cruciale importanza per le ambizioni d’alta classifica della Juventus, il match dell’Arena Garibaldi sarà arbitrato da Maresca la cui media di 5,26 cartellini gialli estratti a partita spalanca le porte a scenari piuttosto interessanti.

Del resto è verosimile ipotizzare uno spartito tecnico-tattico piuttosto chiaro con gli ospiti a fare la partita e la compagine di Gilardino raccolta e guizzante sui portatori di palla avversari. Ragion per cui la mediana nerazzurra sarà chiamata ad un doppio ruolo molto dispendioso: sarà sicuramente difficile mantenere alta l’asticella per tutti i 90 minuti di gioco.

Premesso che è altamente probabile che gli ammoniti del match siano almeno quattro, i due candidati principali a finire sul taccuino di Maresca sono Miretti e Aebischer.

Pisa-Juventus, in due rischiano il cartellino giallo

L’ex Bologna ha denotato una certa difficoltà a gestire i ritmi della partita soprattutto quando si alza il contenuto agonistico della stessa. Le tre ammonizioni – unite ai diciannove falli e ai trentaquattro tackles – disegnano un quadro piuttosto concreto: il giropalla bianconero dovrebbe fare il resto.

La candidatura di Miretti risulta invece interessante perché il giovane centrocampista bianconero avrà voglia di emergere e di mettersi in evidenza. Come noto, questo genere di scenario porta molto spesso ad interpretare in maniera veemente i propri compiti tattici aumentando anche il numero di falli e di contatti.

Aebischer e Miretti ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 21,28 su Goldbet.