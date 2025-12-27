I pronostici di sabato 27 dicembre: Serie A, Serie B, Premier League e Coppa d’Africa

I pronostici di sabato 27 dicembre, in campo Serie A, Serie B, Premier League e altre quattro partite dei gironi di Coppa d’Africa

Prima di Natale la Juventus si è aggiudicata due importantissimi scontri diretti contro Bologna e Roma. Oltre al risultato, però, sono arrivate anche le prestazioni: Luciano Spalletti sta sfruttando la sua astuzia tattica per trovare un modo per far girare una squadra che, seppur poco bilanciata tra i vari reparti, ha un potenziale enorme, soprattutto dalla metà campo in su. Nella sfida con la Roma, ad esempio, il tecnico toscano è riuscito con un’abile mossa – un McKennie mai così versatile, capace di passare da esterno a seconda punta – a scompaginare i piani del collega Gasperini, battuto 2-1 all’Allianz Stadium.

Una Juve, insomma, che pian piano sta trovando una propria identità. Non può passare sottotraccia, inoltre, il fatto che con Spalletti al timone i bianconeri abbiano perso solo una partita (2-1 a Napoli) e che abbiano ottenuto ben sei vittorie nelle ultime sette, parziale che gli ha permesso di portarsi a -1 dal quarto posto e dalla zona Champions League. In casa del Pisa difficilmente sbaglierà, ma allo stesso tempo contro una squadra che in casa subisce pochi gol non sarà una passeggiata.

I pronostici sulle altre partite

Sono sei le partite in programma alle ore 15 di questo sabato post-natalizio in cui è grande protagonista la Serie B. Prima di fermarsi per oltre dieci giorni – si riprenderà a giocare il prossimo 10 gennaio – il campionato cadetto propone un turno molto interessante, il diciottesimo della stagione nonché l’ultimo del 2025.

Nel pomeriggio scende in campo una delle squadre in questo momento più in forma, il Catanzaro di Alberto Aquilani. I giallorossi al “Ceravolo” ospitano il Cesena in quello che si configura come un intrigante scontro diretto in zona playoff. Sono appena tre, infatti, i punti che separano i calabresi, settimi, dai romagnoli, quarti.

Davanti al proprio pubblico è una certezza pure la Juve Stabia: le Vespe sono ancora imbattute al “Menti” e quasi certamente porteranno via punti dall’incontro con il Sudtirol, avversario comunque tutt’altro che accomodante.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 in Lecce-Como, Serie A, ore 15:00

Vincenti

ARSENAL (in Arsenal-Brighton, Premier League, ore 16:00)

(in Arsenal-Brighton, ore 16:00) LIVERPOOL (in Liverpool-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)

(in Liverpool-Wolverhampton, ore 16:00) JUVENTUS (in Pisa-Juventus, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nassr-Al Akhdoud , Saudi Pro League, ore 15:50

, Saudi Pro League, ore 15:50 Arsenal-Brighton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Liverpool-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

West Ham-Fulham , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Brentford-Bournemouth , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Chelsea-Aston Villa, Premier League, ore 18:30

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Nigeria-Tunisia, Coppa d’Africa, ore 21:00