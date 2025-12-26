Pronostico Uganda-Tanzania: la serie resta positiva

Uganda-Tanzania è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Uganda e Tanzania, dopo le due sconfitte nella prima gara di questa Coppa d’Africa, si giocano tutto nel secondo turno. Dentro o fuori e, una delle due, per forza di cose, dirà addio in maniera anticipata alla manifestazione.

Nonostante abbia perso due degli ultimi tre scontri diretti contro la Tanzania, l’Uganda ha una serie molto importante contro questa avversaria: in generale, negli ultimi 20 incroci che ci sono stati, le vittorie ugandesi sono state la bellezza di dodici, con 4 pareggi e 4 sconfitte a completare l’opera. La Tanzania, in tutto questo, ha un serio problema di approccio alla partita: nelle ultime dieci gare che ha affrontato in Coppa d’Africa, solamente in due occasione è riuscita a segnare per prima durante il match. Ed è proprio su questo fattore – poi in attacco non è che ci siano elementi in grado di fare la differenza – che l’Uganda potrebbe premere e portare tre punti a casa che lascerebbero aperto, anche se sarà comunque difficile, il discorso qualificazione rimandandolo all’ultima giornata.

Tanzania, quindi, in generale difficoltà con cinque sconfitte di fila nelle ultime cinque uscite e prima di queste era arrivato un pareggio. Una vittoria dell’Uganda, quindi, crediamo possa essere presa in seria considerazione.

Come vedere Uganda-Tanzania in diretta tv e streaming

La sfida Uganda-Tanzania gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:30. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria dell’Uganda è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai.

Il pronostico

Uganda favorito. E con una quota così alta, non crediamo serva aggiungere altro.

Le probabili formazioni di Uganda-Tanzania

UGANDA (4-4-2): Magoola; Sibbick, Torach, Obita, Kayondo; Ssemugabi, Semakula, Aucho, Mato; Mutyaba, Mukwala.

TANZANIA (4-2-3-1): Foba; Kapombe, Mwanyeto, Hamad, Hussein; Msanga, Miroshi; Msuva, M’Mobwa, Nado; Samatta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0