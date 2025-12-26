Pronostico Torino-Cagliari: trovata la continuità

Torino-Cagliari è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nel momento più difficile, Baroni, allenatore del Torino, riesce sempre a rialzarsi. Lo ha fatto anche questa volta: dopo una serie di risultati negativi la sua squadra si presenta a questo match forte di due vittorie di fila. Entrambe senza subire gol.

Ci sono grosse possibilità per i granata: la terza affermazione consecutiva potrebbe senza dubbio aprire a degli scenari importanti e magari “aiutare” anche Cairo, a gennaio, quando inizierà il mercato, ad investire qualcosa e quindi regalare al tecnico dei rinforzi importanti da qui alla fine della stagione. Il Cagliari è una squadra che non sta riuscendo a trovare la propria identità. Intanto subisce molto per quelle che sono le caratteristiche e per quello che è l’obiettivo e poi dovrà affrontare questo match in Piemonte senza uno dei migliori elementi della rosa, quel Folorunsho che si è fatto male e che non sarà del match. Il Torino dal proprio canto ha ritrovato Zapata (occhio, si potrebbe anche sbloccare) e ha trovato, soprattutto, un atteggiamento difensivo costante. I tre gol presi contro il Milan, nell’ultima sconfitta rimediata in campionato, sono un lontano ricordo. Qui parliamo di un gruppo che sembra aver trovato gli automatismi giusti.

Insomma, Torino favorito. Anche perché nella maggior parte dei casi questo match ha sempre visto uscire vincente la squadra che giocava in casa. Quindi c’è anche il fattore campo da tenere in assoluta considerazione, oltre al fatto che il Torino in questo momento è in palla e sta bene, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Insomma, una fine dell’anno con un bel regalo per i tifosi.

Come vedere Torino-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Cagliari, in programma sabato alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Ci pare chiaro che il Torino parta con tutti i favori del pronostico e che possa realmente prendersi una vittoria in questo match. Magari come le altre, senza subire gol. Baroni quindi risorge ancora.

Le probabili formazioni di Torino-Cagliari

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0