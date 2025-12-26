Pronostico Spezia-Pescara: Donadoni sfrutta la striscia negativa

Spezia-Pescara è una partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Due sconfitte di fila – contro Modena e Frosinone – hanno nuovamente complicato i piani dell’allenatore del Pescara, Roberto Donadoni. Un tecnico che ha grandissima esperienza, come sappiamo, e che è anche riuscito subito a dare un’identità alla sua squadra. Ma non riesce a trovare la continuità giusta per tirarsi da una situazione di classifica complicata.

Anche il Pescara, c’è da dirlo, non è che vada meglio. E infatti parliamo di un match che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. I liguri sono penultimi con 14 punti, gli abruzzesi ne hanno uno in meno e chiudono la graduatoria della serie cadetta. Quindi sì, potrebbe essere la svolta della stagione per chi riuscirà a vincere questo match.

E, tenendo presente assolutamente quelle che sono le qualità delle due rose, allora non possiamo non dire che lo Spezia sia favorito. Anche perché in casa, da quando c’è Donadoni, sono anche arrivati dei risultati di assoluto valore e di assoluto prestigio. Uno su tutti il derby vinto contro la Sampdoria. Altrettanto vero che ci sono delle voci di mercato che, come al solito, in questo momento non aiutano, però lo Spezia, contro un Pescara che comunque viene da una vittoria (ma che in trasferta non ha mai vinto nel corso della stagione) i tre punti se li potrebbe davvero prendere. E se li prenderà.

Come vedere Spezia-Pescara in diretta tv e in streaming

Spezia-Pescara, in programma sabato alle 12:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Alta tensione assoluta, per forza deve essere così vista l’altissima posta in palio. Gara da meno di tre reti complessive e con una sola squadra a segno, quella di cosa.

Le probabili formazioni di Spezia-Pescara

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Candela, Bandinelli, Nagy, Cassata, Mateju; Artistico, Soleri.

PESCARA (3-5-2): Despanches; Gravillon, Brosco, Corbo; Corazza, Olzer, Valzania, Dagasso, Letizia; Tonin, Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0