Pronostico Senegal-Congo: in discesa dopo i primi 45′

Senegal-Congo è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Due vittorie senza subire gol: il Senegal semplice, tre a zero, il Congo con difficoltà (1-0). Ma alla fine sono i risultati quelli che contano ed entrambe vorrebbero dare sicuramente continuità.

Il Senegal, una delle squadre più importanti del continente africano, parte può oggettivamente chiudere i conti qualificazione in questo match. Una gara che pare indirizzata soprattutto se Jackson e compagni riusciranno a superare i primi 45 minuti di gioco. Sì, perché gli ultimi sette gol presi in totale da questa squadra sono tutti arrivati nel primo tempo. Poi qualcosa cambia, nel momento in cui si scende dentro lo spogliatoio. Qualcosa che viene recepito in maniera importante e quindi viene poi riproposto in campo. E diciamolo chiaramente: il Congo lì davanti non sembra avere le caratteristiche giuste per superare Koulibaly e compagni.

Una gara quindi che farà staccare il pass al Senegal verso la fase a eliminazione diretta, una gara che dimostrerà a tutte le altre pretendenti che ce n’è una che vuole arrivare in fondo. E che probabilmente lo farà anche.

Come vedere Senegal-Congo in diretta tv e streaming

La sfida Senegal-Congo, gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma sabato 27 dicembre alle ore 16. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Senegal vincente. E la quota dell’1, in questo caso, è così alta che non sembra esserci motivo per “rischiare” altro. Certo, anche l’Under 2,5 è stuzzicante. Ma la sicurezza ce l’abbiamo con quello che vi abbiamo appena detto.

Le probabili formazioni di Senegal-Congo

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Gueye, Pape Gueye; Sarr, Ndiaye, Mane; Jackson.

CONGO (4-1-4-1): Mpasi; Wan-Bissaka; Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Moutoussamy; Bongonda, Mukau, Sadiki, Mbuku; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0