Pronostico Parma-Fiorentina, sfida salvezza da brividi: in palio punti pesanti

Parma-Fiorentina è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In quella che probabilmente era l’ultima spiaggia, domenica scorsa la Fiorentina ha tirato fuori artigli e orgoglio e, aiutata anche dalla follia del portiere dell’Udinese Okoye – l’estremo difensore bianconero si è fatto buttare fuori al settimo minuto di gioco dopo uno scontro fuori area con Kean – ha finito per travolgere i friulani con un roboante 5-1. Si è trattato del primo successo in campionato per una Viola che continua però ad essere ultima in classifica e che deve obbligatoriamente sfruttare le prossime due gare per tornare quantomeno a credere nella salvezza.

Al di là della superiorità numerica, sembra aver pagato dividendi la scelta di Paolo Vanoli di cambiare modulo e passare a quattro in difesa. La Fiorentina con questa nuova disposizione ha trovato più equilibrio – sebbene non sia riuscita a collezionare un clean sheet, evento rarissimo nella stagione dei gigliati – e ne ha beneficiato pure qualche interprete, uno su tutti Parisi, tra i migliori in campo insieme a Gudmundsson (l’islandese, uno dei più criticati, ha segnato un gran gol). Nella goleada viola si è sbloccato anche Kean, autore di una doppietta. Parlare di “rinascita”, tuttavia, è ancora prematuro.

Di sicuro una vittoria del genere può far scattare il famoso “click” nella testa dei giocatori: in attesa di possibili rivoluzioni a gennaio – nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nuovo ds, l’ex Juventus Fabio Paratici – la Fiorentina è attesa da un’altra gara verità, uno scontro diretto delicatissimo con il Parma al “Tardini”. I ducali non sono scesi in campo nello scorso fine settimana perché il loro avversario, il Napoli, era impegnato in Supercoppa Italiana. L’ultima uscita risale allo scorso 13 dicembre, quando la squadra di Carlos Cuesta perse in casa in modo clamoroso contro una Lazio finita addirittura in nove uomini (0-1). Gli emiliani di punti ne hanno 14, due in più del Verona terzultimo: paradossalmente stanno faticando tra le mura amiche, dove l’ultimo successo risale a settembre.

Contro la Fiorentina Cuesta potrebbe passare al 4-3-2-1, con Ondrejka e Benedyczak alle spalle di Pellegrino: entrambi sono favoriti nei rispettivi ballottaggi con Sorensen e Cutrone. Nella Fiorentina sarà assente Ranieri, squalificato: al suo posto, di fianco a Comuzzo, toccherà a Pongracic. Vanoli confermerà la difesa a quattro: in attacco riecco la coppia formata da Gudmundsson e Kean.

Come vedere Parma-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Fiorentina, in programma sabato alle 12:30 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.00 su Goldbet e Lottomatica e a 3.05 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

I bookmaker danno fiducia alla Fiorentina, che potrebbe essersi definitivamente sbloccata dopo il 5-1 all’Udinese. Noi crediamo che quella con il Parma possa invece essere una gara molto equilibrata e per la Viola non sarà affatto semplice portare via i tre punti dal “Tardini” contro una squadra che, pur non vincendo in casa da settembre, è solida ed ostica da affrontare. Da valutare sia il segno “under 2,5” che il “gol”. Difficilmente la difesa della Fiorentina, la più battuta del torneo, rimarrà inviolata.

Le probabili formazioni di Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fortini, Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1