Pronostico Nigeria-Tunisia: il ribaltone in tutto

Nigeria-Tunisia è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Questa è una delle partite più importanti della fase a gironi della Coppa d’Africa: parliamo infatti di due squadre che puntano decisamente alla vittoria finale e che si affronteranno a viso aperto. Entrambe hanno voglia di chiudere i conti. Entrambe vorrebbero pure mandare un segnale a tutte le altre.

La Tunisia ha segnato un gol in più, contro l’Uganda, nel match d’esordio, vincendo 3-1. La Nigeria ha avuto la meglio sulla Tanzania grazie alla rete di Lookman arrivata subito dopo aver subito il gol del pareggio. La reazione, insomma, c’è stata nell’immediato ed è un segnale da tenere in considerazione. Se andassimo a vedere le individualità di queste due nazionali, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, è evidente che la Nigeria abbia qualcosa in più rispetto alla Tunisia. Che però, dal proprio canto – anche per via di un atteggiamento tattico molto compatto – sembra essere più squadra, che vorrebbe concedere poco. In testa c’è principalmente questo, poi che uno ci riesca o meno, in generale, ci pare un altro discorso.

Detto ciò, è evidente che questo match a differenza di quasi tutti gli altri di questa coppa d’Africa, possa essere quello che regalerà qualche emozione in più. E, tenendo bene in vista che sono sempre gli attaccanti che vuoi o non vuoi decidono le partite, allora è abbastanza evidente che la Nigeria si potrebbe prendere questa vittoria. Crediamo possa andare realmente così.

Come vedere Nigeria-Tunisia in diretta tv e streaming

La sfida Nigeria-Tunisia gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma sabato 27 dicembre alle ore 21. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria della Nigeria è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.05 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Ribaltone in tutto direte voi, ponendovi una domanda sul titolo. Beh, per una delle primissime volte da quando è cominciata la Coppa, c’è la netta sensazione che questo match possa regalare almeno un gol per squadra con una quota comunque altissima da oltre due volte la posta. E la Nigeria rimane favorita.

Le probabili formazioni di Nigeria-Tunisia

NIGERIA (4-2-3-1): Nwabali; Osay-Samuel, Ajayi, Bassey, Zaidu; Ndidi, Iwobi; Chuckwueze, Lookman, Adams; Osimhen.

TUNISIA (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Skhiri, Mejbri; Achouri, Mastouri, Saad.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1