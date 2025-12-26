Pronostico Lecce-Como: la maggiore qualità può fare la differenza

Lecce-Como è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sia Lecce che Como non sono scesi in campo nell’ultimo weekend. I salentini avrebbero dovuto affrontare l’Inter a San Siro mentre i lariani dovevano ospitare il Milan al “Sinigaglia”. Le milanesi, tuttavia, erano impegnate in Supercoppa Italiana: questo è il motivo per cui troviamo l’asterisco accanto a queste due squadre in classifica. L’ultimo match disputato dal Lecce, dunque, risale allo scorso 12 dicembre: gli uomini di Eusebio Di Francesco si erano aggiudicati un importantissimo scontro diretto con il Pisa, castigato 1-0 da un gol di Stulic al “Via del Mare”.

I giallorossi stanno provando a costruire la salvezza nel proprio impianto: un pareggio e due vittorie nelle ultime tre partite giocate in Salento, dove Falcone e compagni da tre mesi a questa parte hanno perso solamente con i campioni d’Italia del Napoli. Con una gara da recuperare, il Lecce attualmente può contare su un vantaggio di 4 punti sulla terzultima, il Verona: la sensazione è che, di questo passo, non sarà un problema mantenere la categoria, benché la strada verso l’obiettivo stagionale sia ancora molto lunga.

Dall’altro lato invece abbiamo un Como che è uscito un po’ ridimensionato dalle sfide con Inter e Roma, due partite in cui la squadra di Cesc Fabregas ha incassato 5 gol complessivi (4-0 a San Siro e 1-0 all’Olimpico) senza segnarne nessuno.

Un brusco risveglio dopo la lunga imbattibilità durata da agosto a dicembre ma si tratta di battute d’arresto che fanno comunque parte del percorso di crescita di un club che, nonostante gli importanti investimenti, vuole raggiungere gli obiettivi gradatamente.

Il Como resta ad ogni modo in corsa per l’Europa: è settimo, a -1 dal Bologna sesto, e vanta la terza miglior difesa del campionato (12 gol subiti, malgrado l’atteggiamento sempre propositivo). Fabregas a Lecce ritrova Perrone, squalificato nell’ultimo match, ma le assenze non sono poche: il reparto avanzato è orfano sia di Morata che di Diao (entrambi dovranno stare fuori diverso tempo). Ballottaggio tra Addai e Kuhn nel ruolo di ala destra. Di Francesco senza l’infortunato Berisha e i nazionali Coulibaly e Berisha, impegnati in Coppa d’Africa.

Come vedere Lecce-Como in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Como dovrebbe riuscire ad interrompere la mini-serie di sconfitte ma non sarà affatto una passeggiata, per i lariani, uscire con i tre punti da Lecce. La maggiore qualità dei lariani però alla lunga farà la differenza. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre ed è probabile che una delle due non vada a segno.

Le probabili formazioni di Lecce-Como

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Tete Morente, Stulic, Sottil.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1