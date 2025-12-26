Pronostico Benin-Botswana: già stabilito il record negativo

Benin-Botswana è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Entrambe sconfitte al debutto in questa manifestazione, c’è una delle due squadre che riuscirà a mantenere vivo il discorso qualificazione. C’è un dato che riguarda il Benin, sicuramente squadra favorita in questa partita: nelle ultime otto partite giocate in Coppa d’Africa nessuna è finita con entrambe a segno. E diciamo che è un ulteriore segnale di come potrebbe finire questo match.

Parliamoci chiaro e lo abbiamo pure visto in queste prime battute: sono pochissime le squadre che hanno delle qualità tecniche così importanti che riescono a vincere con facilità e soprattutto a segnare. Benin e Botswana non sono queste. Ma se i primi, almeno due partite nelle ultime cinque uscite le hanno vinte, gli “altri” non vincono un match sul campo dello scorso 25 marzo. Tantissimo tempo. E si sa, quando non si vince poi subentrano sempre altri fattori a complicare i piani.

Benin, quindi, assolutamente favorito in questo che inoltre sarà il primo scontro diretto nella storia di queste due squadre. Un altro motivo per spiegare perché potrebbe finire così questo match? Subito. Contro il Senegal il Botswana ha concesso 17 tiri nello specchio della porta, un nuovo record negativo per la Coppa d’Africa.

Come vedere Benin-Botswana in diretta tv e streaming

La sfida Benin-Botswana, gara valida per la seconda giornata di Coppa d’Africa, è in programma sabato 27 dicembre alle ore 13:30. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Benin è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.55 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria del Benin non è in dubbio per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una gara che appare scritta sin dall’inizio e che non dovrebbe regalare nessuna sorpresa.

Le probabili formazioni di Benin-Botswana

BENIN (4-2-3-1): Allagbe; Moumini, Verdon, Roche, Ourou; D’Almeida, Imourane; Aloko, Dodo, Amoussou; Tosin.

BOTSWANA (4-1-4-1): Phoko; Velaphi, Gaolaolwe, Dithiokwe, Johson; Ditsele; Orebonye, Cooper, Mohutsiwa, Seakanyeg; Kebatho.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0