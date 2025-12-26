Pronostici Serie B 27 dicembre ore 15:00: fuochi d’artificio in zona playoff

Serie B, il Frosinone capolista atteso da una trasferta ostica contro l’Empoli ma i riflettori sono puntati sullo scontro diretto tra Catanzaro e Cesena.

Sono sei le partite in programma alle ore 15 di questo sabato post-natalizio in cui è grande protagonista la Serie B. Prima di fermarsi per oltre dieci giorni – si riprenderà a giocare il prossimo 10 gennaio – il campionato cadetto propone un turno molto interessante, il diciottesimo della stagione nonché l’ultimo del 2025.

Nel pomeriggio scende in campo una delle squadre in questo momento più in forma, il Catanzaro di Alberto Aquilani. I giallorossi al “Ceravolo” ospitano il Cesena in quello che si configura come un intrigante scontro diretto in zona playoff. Sono appena tre, infatti, i punti che separano i calabresi, settimi, dai romagnoli, quarti.

Il Catanzaro nelle ultime 4 giornate ha approfittato di un calendario morbido (escludendo il Modena, ha affrontato Entella, Avellino e Bari) per continuare a scalare la classifica e dimostrare che per la promozione bisogna fare i conti anche con le Aquile, sempre arrivati a giocare gli spareggi da quando hanno rimesso piede in B. Quattro vittorie di fila per Iemmello e compagni, che diventano sette se consideriamo le ultime nove giornate. Il Cesena invece da novembre in poi non ha brillato in quanto a costanza, non riuscendo a vincere mai due gare di fila. Ed il pareggio di sabato scorso con la Juve Stabia al “Manuzzi” (1-1) sa di occasione persa. Un Catanzaro più in palla, dunque, dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta, sfruttando anche il fattore campo: in Calabria i giallorossi hanno perso solo una volta. Restando in zona playoff, il Venezia terzo in classifica non può fallire contro la Virtus Entella, squadra che ha conquistato a malapena tre punti nelle ultime sei giornate e non vince da quasi due mesi. I lagunari, galvanizzati dalle vittorie negli scontri diretti con Monza e Modena, in caso di successo potrebbero scavalcare i brianzoli al secondo posto.

Le previsioni sulle altre partite

Nelle gare delle 15 tocca anche al Frosinone capolista: la squadra di Massimiliano Alvini è lanciatissima – cinque vittorie consecutive – e non perde da ottobre. In casa dell’Empoli, tuttavia, potrebbe non essere una passeggiata: i toscani sono ancora convalescenti ma con Alessio Dionisi in panchina hanno cambiato passo (4 successi nelle ultime 6) e sono tornati a respirare aria di playoff. Entrambe, secondo noi, andranno almeno una volta a segno nella sfida del “Castellani”.

La Sampdoria continua invece ad annaspare nei bassifondi della classifica – è penultima – ed anche a Padova, una settimana fa, non ha certo entusiasmato. A Marassi però i blucerchiati sembrano avere una marcia in più (in casa hanno vinto le ultime due) e contro la Reggiana dovrebbe arrivare un risultato positivo in una gara da almeno due reti complessive. Davanti al proprio pubblico è una certezza pure la Juve Stabia: le Vespe sono ancora imbattute al “Menti” e quasi certamente porteranno via punti dall’incontro con il Sudtirol, avversario comunque tutt’altro che accomodante. Carrarese e Mantova, infine, non se la passano benissimo: i virgiliani hanno perso le ultime quattro scivolando in zona playout, mentre gli apuani hanno perso tre volte negli ultimi quattro turni, subendo la bellezza di 13 gol. Anche stavolta faranno verosimilmente fatica a tenere la porta inviolata.

Serie B: possibili vincenti

Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Cesena)

Venezia (in Venezia-Virtus Entella)

Juve Stabia o pareggio (in Juve Stabia-Sudtirol)

La partita da almeno due gol complessivi

Catanzaro-Cesena

Sampdoria-Reggiana

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Carrarese-Mantova

Empoli-Frosinone

La partita da meno di tre gol complessivi

Juve Stabia-Sudtirol

Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Empoli-Frosinone è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI