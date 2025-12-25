Pronostico West Ham-Fulham: alla fine tutti contenti

West Ham-Fulham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sembrava essersi ripreso il West Ham. Ma è stato solamente un fuoco di paglia. Dopo due vittorie di fila questa squadra, che lotterà fino alla fine per la salvezza, ha inanellato una serie di sei partite senza vittorie. Sì, la classifica si è un poco accorciata, però servirebbe altro per raggiungere la salvezza.

Il Fulham, invece, è a metà classifica, sereno. In totale tranquillità. Una serie di vittorie esterne – due di fila prima di una sconfitta – hanno permesso di respirare. E poi, l’affermazione contro il Nottingham della scorsa settimana ha ridato slancio definitivo ai bianconeri d’Oltremanica, alla ricerca adesso di una continuità che è venuta a mancare molto spesso nel corso della stagione. Parliamo di una squadra che non è stata ovviamente costruita per chissà fare che cosa, ma per raggiungere una salvezza tranquilla e magari togliersi qua e la qualche soddisfazione questo sì, senza dubbi.

Ora, pensare ad un altro capolavoro lontano dal proprio pubblico ci pare oggettivamente esagerato. No, il West Ham non può nemmeno, dal proprio canto, permettersi chissà quale passo falso. Ed è per questo che, questa partita, ha un solo finale disponibile. E ve lo diciamo nel nostro pronostico.

Come vedere West Ham-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Fulham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da GOL, senza dubbio, Su questo ci possono essere poche discussioni. E occhio al pareggio che potrebbe pure essere preso con un sorriso da entrambe, soprattutto dal Fulham che muoverebbe ancora la classifica. Il West Ham, a dire il vero, avrebbe bisogno di una vittoria: ma è molto complicata portarla a casa.

Le probabili formazioni di West Ham-Fulham

WEST HAM (3-4-2-1): Areola; Walker-Peters, Kilman, Todibo; Fernandes, Potts, Magassa, Scarles; Paqueta, Summerville; Bowen.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1