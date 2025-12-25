Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: Guardiola mette la sesta

Nottingham-Manchester City è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Avvicinatosi sensibilmente all’Arsenal, sabato pomeriggio Guardiola, almeno per un paio d’ore, se ne potrebbe andare in testa alla classifica della Premier League. Sì, poi l’Arsenal visto il proprio impegno dovrebbe rispondere. Ma la pressione che i Citizens stanno mettendo è davvero importante.

Sono cinque le vittorie di fila contro il Nottingham per la truppa di Manchester che vuole tornare a vincere in patria, cosa che non è successa lo scorso anno. Sarà scontro a due, tra il maestro, Pep, e il discepolo, Arteta. E alla fine vincerà chi riuscirà a trovare la continuità giusta, cosa che il Manchester all’inizio di quest’anno non ha avuto. Ma poi, sistemate le cose, sia tatticamente sia mentalmente, allora questa squadra è tornata ad essere quella che abbiamo visto splendere per moltissimi anni. Insomma, contro il Nottingham per Guardiola, arriverà l’ottava vittoria di fila contando tutte le manifestazioni.

Sarà invece la seconda sconfitta di fila per il Nottingham dopo quella contro il Fulham. Una squadra che sembrava essere in ripresa (tre affermazioni nelle ultime cinque partite) e che invece adesso si ritrova di nuovo a lottare e sudare. Ma pure il club sa benissimo che non possono essere le partite da vincere. Soprattutto quando di fronte hai quasi quello che è un tabù.

Come vedere Nottingham-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham-Manchester City è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Le probabili formazioni di Nottingham-Manchester City

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Victor; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Douglas Luiz; Hutchinson, Gibbss-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Nico, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3