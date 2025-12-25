Pronostico Marocco-Mali: vittoria e qualificazione

Marocco-Mali è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il debutto del Marocco padrone di casa, come vi abbiamo raccontato prima, appunto, del match che ha aperto la Coppa d’Africa, è stato semplice. Una partita vinta due a zero con una rete strepitosa, in rovesciata. Probabilmente sarà anche la più bella di tutto il torneo.

Il Marocco vede da vicino la qualificazione. Basta vincere contro il Mali per essere certi del passaggio del turno. E crediamo che di possibilità che il match possa finire in maniera diversa ce ne siano davvero pochissime, in questo caso. Una situazione chiara, definita. Una situazione che regalerà senza dubbio una soddisfazione ai padroni di casa. Che, hanno dimostrato, di essere davvero in palla. Mentalmente prima, e fisicamente poi, parliamo di una nazionale che ha le carte in regola per arrivare in fondo, soprattutto pensando che gioca davanti al proprio pubblico.

Il Mali ha pareggiato, al debutto. Un uno a uno che ci sta, ma che mette a serio rischio il percorso. Soprattutto perché il calendario mette di fronte ai maliani la squadra favorita del girone. Insomma, servirebbe una vera e propria impresa per riuscire a rimanere in vita. Ma le imprese non sono per tutti, servono dei giocatori forti per poterci pensare e riuscire. E il Mali non ne ha di così.

Come vedere Marocco-Mali in diretta tv e streaming

La sfida Marocco-Mali, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma venerdì 26 dicembre alle ore 16. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

Vittoria e qualificazione per il Marocco dentro una gara da una sola squadra a segno. A livello difensivo i padroni di casa hanno dimostrato pure al debutto di essere forti, compatti. In questo match ne daranno ulteriore prova. E i discorsi verranno subito chiusi.

Le probabili formazioni di Marocco-Mali

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Salah-Eddine; El Aynaouoi, Amrabat, Ounahi; Diaz, Rahimi, Saibari.

MALI (4-3-3): Diarra; Coulibaly, Diaby, Fofana, Dante; Sangare, Dieng, Doumbia; Sinayoko, Toure, Nene.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0