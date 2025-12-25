Pronostico Liverpool-Wolverhampton: partita a senso unico ma con dei “paletti”

La scelta riguardante la sfida in programma all’Anfield Road tra i Reds e i Wolves: ecco le opzioni sul tavolo

Impegno sulla carta piuttosto agevole per il Liverpool di Arne Slot che, orfano di tante pedine soprattutto dalla cintola in su, ha la grande occasione di consolidare il proprio momento di forma contro il malcapitato Wolverhampton, ultimo in classifica con soli due punti all’attivo.

Attualmente quinti in classifica a pari punti con il Chelsea, i Reds vanno a caccia della terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime sei partite. Obiettivo tutt’altro che proibitivo per Ekitike e compagni che però non dovrebbero rendersi protagonisti di un match particolarmente scintillante sotto il profilo dei gol e delle occasioni create.

Senza Salah, Gakpo, Szoboszlai e Isak, il peso dell’attacco della compagine di Slot ricadrà inevitabilmente sulle spalle dell’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte che avrà il compito principale di scardinare una scatola difensiva non ermetica ma neanche disastrosa.

Se si esclude la disfatta subita per mano dello United, i Wolves hanno infatti chiuso cinque delle ultime sei partite con il segno Under 3,5 frutto di un XG medio concesso a partita di poco superiore all’1,00. Di fatto anche il Liverpool – soprattutto tra le mura amiche – non è squadra particolarmente prolifica: l’1,56 XGF scaturito dagli ultimi dieci impegni ne sono una testimonianza tangibile.

Il pronostico

Il Liverpool non dovrebbe avere particolari problemi a far sua una partita nella quale i valori tecnici pendono in maniera importante a favore dei padroni di casa. Come detto, però, sembrano non esserci i presupposti propizi per una gara animata da tanti gol: la Combo che vede i Reds mettere le mani su una partita da meno di quattro gol complessivi risulta molto intrigante.

La Combo 1 più Under 3,5 per Liverpool-Wolverhampton è bancata 2,15 volte la posta su Goldbet, 2,10 su Snai e 2,05 su Snai.

Le probabili formazioni

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz; Ekitike. Allenatore: Slot.

Wolverhampton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, Kadioglu; Gomez, Baleba; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck. Allenatore: Hurzeler.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0