Pronostico Chelsea-Aston Villa: l’ora di rimettere le cose a posto

Non sappiamo ancora se considerare l’Aston Villa una delle squadre sorpresa della Premier League. Crediamo di no. Di certo nessuno si aspettava, comunque, che a questo punto della stagione Emery superasse Maresca di sette punti in classifica. Eppure la classifica è chiara e ci dice questo.

A differenza dei Blues, i Villans hanno trovato nel corso di questi ultimi mesi del 2025 una continuità straordinaria: prestazioni ma non solo, anche i risultati che poi alla fine sono quelli che contano. E questo permette di guardare con molto interesse al futuro. Chiudere tra le prime quattro, arrivati a questo punto, è un obiettivo reale e nessuno si può nascondere e nessuno si deve nascondere.

Ma prima o poi le cose vanno comunque rimesse a posto. Sì, è vero, nell’ultimo incrocio a Stamford Bridge il Chelsea ha vinto, ma nei quattro precedenti sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. Risultati che oggettivamente stridono con quella che in generale è la storia di queste due squadre. Insomma, è arrivato il momento – anche per via del cammino interno del Chelsea di quest’anno – di rimettere le cose a posto. Sì, non si vince solamente con la storia, ma questo Chelsea deve per forza farlo per non mettere a rischio tutto quello che di buono è riuscito a fare fino al momento.

Come vedere Chelsea-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Aston Villa è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, il Chelsea comunque avrà la vita complicata. Ma c’è la scorciatoia perché entrambe senza dubbio troveranno la via della rete e quindi la quota da prendere è giusta. Ma per chi volesse alzare il livello c’è anche la combo, con vittoria di Maresca annessa.

Le probabili formazioni di Chelsea-Aston Villa

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1