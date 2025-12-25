Pronostico Burnley-Everton: le giornate sempre le stesse

Burnley-Everton è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Si torna a perdere. Perché l’Everton è di un’altra pasta. Perché l’Everton è una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo “ammirato” gli anni scorsi. I blu di Liverpool sono cresciuti molto, forti anche degli investimenti dei Friedkin. E lo stanno dimostrando in campo.

Ecco perché per il Burnley – che dopo nove sconfitte di fila ha trovato un punto sul campo del Bournemouth – il 27 dicembre potrebbe tornare ad essere un giorno come gli altri. Identico a quelli vissuti negli ultimi mesi. Una squadra che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione di classifica deficitaria.

Non c’è da escludere, poi, la questione Europa che interessa l’Everton. Sì, è vero che ci sono diverse squadre in mezzo, molte formazioni che possono in un certo modo essere superiori sotto l’aspetto tecnico e fisico, ma Grealish e compagni possono dire la loro: con un paio di vittorie di fila possono tornare a competere. Aspettando poi il mercato di gennaio.

Come vedere Burnley-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Everton è quotata 1.97 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Snai.

Il pronostico

Per l’Everton è troppo ghiotta l’occasione per chiudere nel migliore dei modi l’anno contro una crisi in profonda crisi di gioco e di risultati. Quindi il 2, con una quota davvero altissima, ci sta.

Le probabili formazioni di Burnley-Everton

BURNLEY (4-3-3): Dubravka; Walker, Ekdal, Worrall, Lucas Pires; Ugochukwu, Cullen, Laurent; Larsen, Flemming, Anthony.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Ireogbaunan; McNeill, Alcaraz, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1