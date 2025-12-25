Pronostico Brentford-Bournemouth: l’identità di gioco mette in cassaforte il risultato

Brentford-Bournemouth, i pronostici della sfida valevole per il diciottesimo turno di Premier League

Partita tutt’altro che scontata per il Bournemouth di Iraola. Nel classico Boxing Day di Premier League le Cherries faranno infatti visita ad un Brentford assolutamente in salute e con un’identità di gioco che dovrebbe mettere in seria difficoltà lo spartito tattico dei rossoneri.

A secco di vittorie da ben otto partite di campionato e con uno score aperto di quattro sconfitte consecutive negli scontri diretti, Evanilson e compagni saranno chiamati a rivedere il proprio piano gara per provare ad impensierire i Bees.

Abituati ad effettuare molti lanci lunghi per imbeccare subito gli esterni e le punte, i padroni di casa hanno la grande chance di esorcizzare il pressing del Bournemouth, abituato a pressare alto i portatori di palla avversari per inaridire loro le fonti di gioco.

Del resto se la compagine di Andrews è riuscita a portare a casa l’intero bottino in cinque delle ultime otto occasioni, il Bournemouth nelle ultime otto trasferte ha ottenuto solo sei punti perdendo in quattro circostanze e subendo ben 23 gol.

Come vedere Brentford-Bournemouth in Diretta TV e in Streaming

Il match tra Brentford e Bournemouth è in programma sabato alle 16 ore italiane e potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport MAX (canale 205). La partita sarà inoltre disponibile in diretta streming su Sky Go e su NOW.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Il pronostico

Il Brentford ha la grande chance di portare a casa almeno un punto contro il Bournemouth il cui momento di forma sta alimentando non pochi dubbi sulle velleità di classifica degli uomini di Iraola. I padroni di casa non dovrebbero perdere una partita che potrebbe terminare tra i due e i cinque gol complessivi.

Comparazione quote

La doppia chance Vittoria del Brentford o pareggio è quotata 1,37 su Goldbet. La doppia chance combo multigol 1X più 2-5 gol è bancata 1,85 volte la posta su Goldbet, 1,70 su Snai e 1,75 su Sisal.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni

Brentford (4-3-3): Kelleher; Kayode, van den Berg, Collins, Henry; Henderson, Damsgaard, Yarmolyuk; Lewis-Potter, Thiago, Schade. Allenatore: Andrews.

Bournemouth (4-3-3): Perri; Bogle, Struijk, Rodon, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Aaronson, Calvert Lewin, Okafor. Allenatore: Farke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1