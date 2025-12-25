Pronostico Arsenal-Brighton: seconda vittoria in meno di due mesi

Arsenal-Brighton è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo scorso anno il Brighton è riuscito a fermare, sia in casa che in trasferta, l’Arsenal. Punti persi che alla fine, come sappiamo, hanno sì fatto la differenza, ma non più di tanto: il Liverpool, la passata stagione, ha fatto un campionato totalmente a parte.

Stavolta però, anche per via di un importante ritorno del Manchester City, i punti sono pesantissimi e i Gunners, dopo il passaggio a vuoto contro l’Aston Villa, prima e unica sconfitta stagione per Arteta, hanno rimesso le cose a posto. Non si gioca a Santo Stefano quest’anno in Inghilterra, niente boxing-day, ma poco cambia. Il giorno dopo è la stessa cosa. E l’Arsenal non ha nessuna intenzione di fermarsi.

I londinesi hanno già “assaporato” le qualità del Brighton poco meno di un mese fa, negli ottavi di finale di Carabao Cup. Una vittoria netta, due a zero, anche se non molti cambiamenti da entrambi i lati. I due allenatori rimanderanno in campo le prime linee, e la qualità salirà verso l’alto soprattutto tra i padroni di casa. Un Arsenal, quindi, che chiuderà l’anno senza grossi intoppi. Una vittoria assicurata.

Il pronostico

Chiuderà l’anno in vetta l’Arsenal di Arteta. Ed è un risultato assolutamente meritato per quello che la sua squadra ha fatto vedere in questa stagione. Il Brighton si dovrà arrendere alla superiorità dei Gunners, che vogliono, dopo tanti anni a rincorrere, tornare a vincere la Premier. E vincere significa anche portare a casa le partite che possono sembrare complicate.

Le probabili formazioni di Arsenal-Brighton

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Coppola, Boscagli, Kadiouglu; Ayari, Hinshelwood; Minteh, Gruda, De Cuyper; Rutter.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0