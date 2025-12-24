Pronostico Zambia-Comore: sale la fiducia

Zambia-Comoros è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio contro il Mali nel debutto di questa manifestazione permetto allo Zambia di guardare con molto interesse al secondo turno della Coppa d’Africa. Una bella iniezione di fiducia, principalmente, e anche la classifica potrebbe diventare molto interessante.

Contro le Comoros, battute dal Marocco, il compito non dovrebbe essere complicatissimo per un motivo particolare. Offensivamente, questa formazione, dimostra ancora una volta di avere grosse problematiche. Ma veramente importanti e di difficile soluzione in poche partite. Figuriamoci: se il commissario tecnico non ci è riuscito in molti mesi perché dovrebbe farlo in poco tempo? Alla domanda la risposta è semplice: non c’è modo. A certificare tutto questo c’è, pure, il dato venuto fuori proprio dalla sfida contro il Marocco riferito agli XG: 0,31%. Bassissimo. E sappiamo che il calcio è un gioco nel quale se non si segna non si vince. E non si fanno punti.

In ogni caso, lo Zambia, potrebbe anche staccare con un turno d’anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: qualora riuscisse a fare i tre punti e lo stesso dovesse fare il Marocco, la terza partita di questo raggruppamento sarebbe inutile del tutto. Ma un passo per volta.

Come vedere Zambia-Comoros in diretta tv e streaming

La sfida Zambia-Comoros, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma venerdì 26 dicembre alle ore 16. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Il pronostico

La sfida regalerà poche emozioni e meno di tre reti complessive. E lo Zambia, sfruttando le proprie qualità offensive, sicuramente migliori delle Comoros, dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti e quindi essere con un piede e mezzo alla fase a eliminazione diretta.

Le probabili formazioni di Zambia-Comoros

ZAMBIA (4-3-3): Mwanza; Banda, Sakala, Chanda, Musonda; Kangwa, Chaiwa, Tembo; Banda, Daka, Sakala.

COMOROS (4-4-2): Pandor; Toibibou, Solihi, Kari, Boura; Yousoouf, Youssouf, Mohamed, Sulemani; M’Changama, Said.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0