Pronostico Neom-Al Najma: tre punti in cassaforte

Neom-Al Najma è una partita valida per la decima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non ci sono possibilità che questo match che si gioca nel tardo pomeriggio di Natale possa finire in maniera diversa rispetto ad una vittoria del Neom. Direte voi: vabbè, ci darete qualche motivo? Sì, ovviamente, siamo qui per questo.

Il primo punto, la classifica: il Neom ha quattordici punti in graduatoria e una rosa che può sicuramente dare tante soddisfazioni. Gli ospiti dopo nove partite sono ultimi in classifica con un solo punto conquistato fino al momento e con dei numeri davvero brutti per essere veri, ad esempio: parliamo di una squadra che in nove partite ha segnato sette gol e che ne ha presi venti. Il Neom, invece, con tredici gol fatti e quattordici subiti, alterna delle prestazioni importanti ad altre meno soddisfacenti ma, tenendo presente che siamo solamente all’inizio della stagione da quelle parti, ha delle buone possibilità qualora riuscisse a trovare una certa continuità anche di raggiungere delle posizioni di classifica interessanti, di coppe, per intenderci. Un Natale, insomma, che verrà passato in maniera serena dalla squadra padrona di casa.

Come vedere Neom-Al Najma in diretta tv e in streaming

Neom-Al Najma, in programma giovedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria del Neom è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e 1.80 su Snai.

Il pronostico

Una semplice vittoria, come raccontato, per il Neom, contro la formazione che chiude la classifica del campionato saudita. Già la quota dell’1 è abbastanza alta, crediamo comunque che il match possa vedere una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Neom-Al Najma

NEOM (4-4-2): Maximiano; Al Oyayari, Al Dawsari, Zeze, Abdi; Noor, Doucuore, Kone, Al Asmari; Lacazette, Bouabre.

AL NAJMA (3-5-2): El Enezi; Al Shammari, Al Haleel, Samir Caetano; Al Abdulhamid, Al Tulyah, Al Sham, Flores, Vitao; Quioto, Jasim.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0