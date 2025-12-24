Pronostico Modena-Monza: negli ultimi mesi l’andazzo è cambiato

Modena-Monza è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo un avvio di campionato scintillante, vissuto costantemente tra i primi due posti, da novembre il Modena sembra aver smarrito la bussola. Nelle ultime 8 partite i Canarini hanno perso progressivamente quota, incassando ben 4 sconfitte (tre nelle ultime quattro). Un calo vertiginoso, difficile da prevedere dopo che gli emiliani erano rimasti imbattuti nelle prime nove giornate, dimostrando di avere le carte in regola per ambire a qualcosa di importante. Oggi invece si ritrovano al sesto posto, in zona playoff ma a -5 dal secondo.

Nell’ultimo fine settimana il Modena ha incassato la seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche, perdendo un altro scontro diretto, stavolta con il Venezia (1-2). Passivo che, a giudicare dai numeri (i lagunari hanno prodotto 4,04 xG), sarebbe potuto essere tranquillamente più ampio. I gialli, invece, hanno creato troppo poco per pensare di poter portare via punti da una partita del genere.

Nel giorno di Santo Stefano la squadra di Andrea Sottil avrà la possibilità di rifarsi nell’anticipo del diciottesimo turno con il Monza, sempre in programma al “Braglia”. I brianzoli , proprio come il Modena, hanno un po’ balbettato nell’ultimo periodo: due pareggi, una vittoria e una sconfitta dallo scorso 30 novembre per una squadra che, dopo la lunga sfilza di vittorie tra ottobre e novembre (7 di fila) aveva fatto intendere che avrebbe “ammazzato” il campionato. Non è stato così, anche se sabato scorso si sono rivisti sprazzi di vero Monza nel 4-1 rifilato alla Carrarese al Brianteo. Paolo Bianco, tecnico biancorosso, in Emilia dovrà fare a meno di Obiang, in queste settimane impegnato in Coppa d’Africa con la Guinea Equatoriale.

Come vedere Modena-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida Modena-Monza, in programma venerdì alle 17:15 allo stadio “Braglia” di Modena, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Modena-Monza anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il segno “Gol” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Il pronostico

Si scontrano le due squadre che finora hanno incassato meno gol insieme al Palermo (13). Entrambe le difese, tuttavia, sono apparse meno solide nelle ultime giornate, motivo per cui crediamo che in questo scontro diretto che si preannuncia molto equilibrato sia i gialli che i biancorossi possano realizzare almeno una rete per parte. Alla luce del calo di rendimento dei Canarini, non sarebbe una sorpresa se il Monza riuscisse a portare via almeno un punto.

Le probabili formazioni di Modena-Monza

MODENA (3-5-1-1): Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Di Mariano; Gliozzi.

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1