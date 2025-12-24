Pronostico Egitto-Sudafrica: tabù sfatato

Egitto-Sudafrica è una gara della seconda giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Alla fine conta avere i giocatori forti. Quelli in grado di vincere le partite quando sembrano chiuse. Giusto così, altrimenti – ha detto Allegri una volta – non ci sarebbe motivo di alcune valutazioni incredibili di elementi che giocano a pallone.

E nell’Egitto c’è Salah, capace di regalare la vittoria alla propria squadra nei minuti finali e far in questo modo conquistare i primi tre punti di questa manifestazione. Anche il Sudafrica è riuscito a vincere – stesso risultato, 2-1 – e quindi in questa partita ci si potrebbe giocare già il passaggio del turno. L’Egitto ha evidentemente qualcosa in più. Sì, perché è vero che ha vinto solamente nel finale, ma prima solamente la sfortuna non ha permesso di prendersi con largo anticipo l’intero malloppo. E come detto, in casa egiziana a differenza di quella sudafricana, ci sono uomini importante, gente in grado di fare, in qualsiasi secondo del match e con una sola giocata, totalmente la differenza.

C’è anche una voglia di rivincita dentro l’Egitto, che ha perso l’ultimo incrocio contro il Sudafrica nello scorso marzo, e che in generale nelle ultime cinque partite non ha mai vinto. Verrà sfatato un tabù, insomma.

Come vedere Egitto-Sudafrica in diretta tv e streaming

La sfida Egitto-Sudafrica, gara valida per la prima giornata di Coppa d’Africa, è in programma venerdì 26 dicembre alle ore 16. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Ci aspettiamo un match molto tattico che, come spiegato prima, potrebbe essere assolutamente deciso da un’azione di un singolo. E quel singolo ce l’ha sicuramente l’Egitto in rosa.

Le probabili formazioni di Egitto-Sudafrica

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Hamdi; Attia, Fathy; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush.

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Nkota, Mokoena, Sithole, Appollis; Mbule, Foster.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0