Pronostico Angola-Zimbabwe: sono già spalle al muro

Angola-Zimbabwe è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 13:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

L’Angola all’esordio è riuscita a tenere testa ad una potenziale outsider del torneo, il Sudafrica, capitolando 2-1 a dieci minuti dalla fine: al 79′ è stata castigata da un gol di Foster, il giocatore più rappresentativo dei Bafana Bafana (che non a caso gioca in Premier League con il Burnley). Nel complesso, le Palancas Negras hanno offerto una buona prestazione, rovinata solo da quell’episodio. I complimenti e gli applausi però non possono bastare: ora sarà complicato qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta, dal momento che le due selezioni più forti del gruppo B hanno vinto entrambe nella prima giornata.

Nzola e compagni, per continuare a sperare, devono obbligatoriamente battere lo Zimbabwe nella seconda giornata e poi giocarsi il tutto per tutto con l’Egitto di Salah e Marmoush.

I Guerrieri lunedì hanno perso con lo stesso risultato (2-1) nella sfida con i Faraoni ma neanche loro, tuttavia, hanno sfigurato: in vantaggio grazie ad un gol dell’attaccante Dube dopo 20 minuti di gioco, hanno incassato il gol del pareggio ad inizio ripresa e, nonostante i continui tentativi egiziani (ben 35 tiri totali), si sono difesi egregiamente fino ai minuti di recupero quando una rete di Salah ha permesso all’Egitto di scacciare i fantasmi e di prendersi i primi tre punti. Sorpresa solo sfiorata dunque per uno Zimbabwe (peraltro privo del suo giocatore migliore, Kadewere) che adesso è nelle medesime condizioni dell’Angola. Senza una vittoria sarà quasi impossibile per la rappresentativa guidata dal ct rumeno Mario Marinica superare la fase a gironi e accedere agli ottavi (per i Guerrieri sarebbe la prima volta in assoluto).

Se vuole avere chance di passare il turno l’Angola non può sbagliare contro una selezione sulla carta più debole come lo Zimbabwe. Tuttavia, non si profila una gara semplice per le Palancas Negras: i Guerrieri si sono rivelati una bella gatta da pelare nella sfida contro l’Egitto. Previsti almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Angola-Zimbabwe

ANGOLA (4-3-3): Neblu; Mata, Buatu, K. Gaspar, Carneiro; Maestro, Show, Fredy; Luvumbo, Nzola, Dala.

ZIMBABWE (5-4-1): Arubi; Murwira, Garananga, Hadebe, Takwara, Jalai; Navaya, Fabisch, Msendami, Nakamba; Dube.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1