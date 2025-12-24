Pronostico Al Riyadh-Al-Ettifaq: c’è un “segno” assicurato

Al Riyadh-Al-Ettifaq è una partita valida per la decima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Viaggiano entrambe in situazioni di classifica tranquille. Sì, soprattutto gli ospiti. Ma anche i padroni di casa, viste le squadre che ci sono dietro – nettamente inferiori – non dovrebbero avere nessun problema a salvarsi.

Al Riyadh-Al-Ettifaq si sfidano in un match che sì, come tutti quelli di un campionato, mette in palio dei punti pesanti ma che non indirizzerà nulla per la stagione. Nessuno dei due club, nonostante i soliti investimenti che vengono fatti ogni anno, ha intenzioni “bellicose”. L’obiettivo è quello di disputare un campionato dignitoso senza rischiare la retrocessione e, alla fine, entrambe ce la faranno.

Sarà una partita, oggettivamente, aperta a qualsiasi risultato finale. Ma una certezza rimane, c’è, ed è bella evidente, che ci viene rimandata indietro da quelli che sono i numeri di queste due squadre. Entrambe hanno subito tantissimo – rispettivamente 19 e 18 gol in 9 partite – e quindi molto poco attente in fase difensiva. Quindi, gli attacchi, possono provare a divertirsi. E abbiamo capito che non essendoci niente di grandioso in ballo, potrebbe essere realmente una partita con molte reti.

Come vedere Al Riyadh-Al-Ettifaq in diretta tv e in streaming

Al Riyadh-Al-Ettifaq, in programma giovedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

Sì, una gara da almeno un gol per squadra con un pareggio che alla fine potrebbe pure accontentare tutti. La cosa certa, comunque, è che entrambe la via della rete la troveranno.

Le probabili formazioni di Al Riyadh-Al-Ettifaq

AL RIYADH (4-2-3-1): Rodak; Khateed, Hendry, Hindi, Calvo; Ali, Dawran; Medran, Wjnaldum, Nkota; Dembele.

AL-ETTIFAQ (3-5-2): El Enezi; Al Shammari, Al Haleel, Samir Caetano; Al Abdulhamid, Al Tulyah, Al Sham, Flores, Vitao; Quioto, Jasim.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1