Pronostico Al Fayha-Al Hazem: prima volta negli ultimi tre anni

Al Fayha-Al Hazem è una partita valida per la decima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Da tre anni a questa parte l’Al Fayha non riesce ad avere la meglio sull’Al Hazem: tre partite, due sconfitte e un pareggio. E questo è sicuramente un dato in controtendenza rispetto a quella che è la classifica del massimo campionato saudita, ovviamente quella attuale.

Sono due punti quelli che i padroni di casa hanno di vantaggio sulla formazione ospite. E anche le statistiche dei gol fatti e di quelli subiti ci rimandano indietro, ad oggi, una situazione molto chiara e delineata. Infatti non solo Al Fayha ha segnato tre gol in più (11 rispetto agli otto), ma anche sotto il profilo difensivo ha preso un gol in meno. Sì, è vero, non sempre – com’è anche giusto che sia – i numeri mettono in evidenza quelli che sono i reali valori delle squadre ma, in questo caso, parliamo di una formazione che nel corso dell’ultima estate qualche aggiustatina l’ha data ed è per questo che parte con i favori del pronostico.

Le difese, comunque, non è che siano così granitiche. Tutt’altro. Parliamo di due squadre che in generale concedono troppo alle avversarie ed è per questo che ci aspettiamo un match molto diverso da quelli che di solito regala questo campionato (salvo rare eccezioni), vale a dire con almeno tre reti complessive.

Come vedere Al Fayha-Al Hazem in diretta tv e in streaming

Al Fayha-Al Hazem, in programma giovedì alle 15:50 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

La vittoria dell’Al Fahya è quotata 1.82 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.82 su Goldbet, Lottomatica e 1.80 su Snai.

Il pronostico

Una gara come detto prima da almeno tre reti complessive. E anche con almeno un gol per squadra. Annessa a questo la vittoria dei padroni di casa, che si prenderanno una rivincita dopo tre anni di delusioni, ci appare non scontata ma quasi.

Le probabili formazioni di Al Fayha-Al Hazem

AL FAYHA (4-3-3): Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanuena, Bamsaud; Al Harthi, Semedo, Benzia; Remeseiro, Ganvuola, Sakala.

AL HAZEM (3-5-2): Varela; Tanker, Rosier, Al Dakheel; Al Rashid, Martins, Al Sayyali, Al Haba, Al Nakhili; Mokwana, Al Somah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3