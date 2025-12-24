Pronostico Al Fateh-Al Ahli: il 2 non è in discussione

Al Fateh-Al Ahli è una partita valida per la decima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Le tre sconfitte di fila accumulate prima della sosta di questo campionato ha sicuramente messo in salita il cammino dell’Al Fateh padrone di casa che, infatti, si ritrova penultimo in classifica. Una situazione abbastanza complicata, visto che si riprende forse con uno degli impegni più difficili. L’Al Ahli è una squadra forte, dalla quale ci si aspettava sicuramente di più in questo avvio di stagione, ma che ha ancora il tempo per rientrare tra quelle che contano.

Quattro affermazioni nelle ultime cinque uscite per la formazione ospite che sì, è in netta ripresa: sono quattro i punti di distacco dal secondo posto, mentre l’Al Nassr di Ronaldo per il momento ha fatto un altro tipo di campionato e ha già preso il volo. Ovvio, come detto prima, serve continuare su questo ritmo per rimanere incollati in alto. E, contro la difesa di tutto il campionato – sono ventuno i gol subiti fino al momento dai padroni di casa – le complicazioni dovrebbero essere davvero ridotte al minimo. Insomma, questa partita, oggettivamente, ci pare assai assai indirizzata.

Come vedere Al Fateh-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Al Fateh-Al Ahli, in programma venerdì alle 14:05 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

La vittoria esterna è scontata. Al Ahli troppo in palla in questo momento per perdere punti contro una formazione penultima in classifica. La quota del 2 è da prendere in assoluta considerazione ed è così gustosa che non serve pensare di inserire altro.

Le probabili formazioni di Al Fateh-Al Ahli

AL FATEH (4-5-1): Pacheco; Baattia, Al Jari, Oliveira, Masoud; Batna, Bendebka, Saadane, Youssouf, Vargas; Ekambi.

AL AHLI (4-3-3): Al Sanbi; Majrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Al Rashidi, Al Johani, Atangana; Matheus, Toney, Galeno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1