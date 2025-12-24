Pronostici Manchester United-Newcastle: marcatore e tiri in porta

Manchester United-Newcastle, il pronostico sul marcatore e i possibili tiratori del match: ecco tutte le quote

Reduce dalla sconfitta contro l’Aston Villa, il Manchester United è chiamato a riannodare i fili del discorso in campionato. L’impegno che aspetta i Red Devils è però piuttosto complicato visto che la compagine di Amorim ospiterà un Newcastle che può vantare soprattutto dalla cintola in su individualità esaltanti.

Con problemi nel pacchetto arretrato – sia in termini di defezioni che di gol subiti – le due squadre dovrebbero dar vita ad una partita particolarmente animata sul piano delle occasioni.

Questa volta a prendersi la scena potrebbe essere Mason Mount. L’ex Chelsea, anche grazie alle assenze di Bruno Fernandes e Mbeumo, si occuperà della battuta di punizioni e corner. Un dettaglio non trascurabile che si coniuga con l’ottimo momento di forma vissuto dall’inglese, a segno contro Wolves e Crystal Palace.

Uomo dai passaggi vincenti – negli anni di militanza al Chelsea, come informa Sporting Life, sono stati ben ventinove i guizzi per i compagni – Mount dovrebbe riuscire ad iscriversi nel tabellino marcatori o a rendersi protagonista di almeno un passaggio vincente.

Manchester United-Newcastle: la raffica di tiratori è imperdibile

I cronici problemi difensivi dello United dovrebbero spalancare le porte alle bocche da fuoco offensive del Newcastle. Tra le tante, occhio soprattutto a Woltemade e a Gordon: il tedesco ha già messo a segno ben sette reti in Premier League e non vuole affatto fermarsi, il jolly inglese è in grado di far saltare il banco da un momento all’altro.

Benjamin Sesko è invece chiamato a riscattare una prima parte di stagione sostanzialmente in sordina. La difesa del Newcastle tende a lasciare molto spazio ai centravanti boa avversari sia in termini di fisicità che di spazio da attaccare. Scenario idilliaco per l’attaccante sloveno che potrebbe scagliare due conclusioni nello specchio di porta avversario.

Quest’ultima opzione risulta ancor più intrigante se riferita a Cunha che sta provando a caracollarsi la squadra sulle spalle in un momento molto delicato della stagione.

Con i suoi 47 tiri, diciotto dei quali scagliati verso la porta avversaria, il classe ’99 sarà – statistiche alla mano – il calciatore più pericoloso tra le file dello United. Un ottimo biglietto da visita che dovrebbe tradursi in un’altra prova assolutamente convincente.

Mason Mount Gol o Assist si trova a quota 3,30 su Goldbet; Woltemade e Gordon Over 0,5 tiri in porta plus, Sesko e Cunha Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 17,78 su Goldbet.