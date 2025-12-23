Pronostico Guimaraes-Sporting CP: i numeri ci dicono il finale

Guimaraes-Sporting CP è una gara della quindicesima giornata della Liga portoghese e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

I numeri ci dicono il finale. O almeno sono quelli che alla fine, prima o poi, qualcosa indicano. Qualcosa indietro tornano. Lo Sporting CP contro il Guimaraes, in trasferta, ha vinto tre volte (un pareggio e una sconfitta) negli ultimi cinque incroci. Quindi diciamo che i precedenti aiutano, senza dubbio. Ma quello che aiutano di più, come detto, sono i numeri.

Parliamo di due squadre che li hanno diametralmente opposti. E anche se allo Sporting comunque non basteranno questi tre punti per passare il Natale in testa – in ogni caso il Porto sarà davanti a tutti – l’obiettivo dei biancoverdi è quello di restare almeno al secondo posto solitario. Dicevamo, insomma, dei numeri: trentotto gol fatti dagli ospiti, l’attacco migliore del campionato, contro i quindici messi a segno dai padroni di casa. Ma oltre questo, il dato da tenere sotto grande osservazione è quello delle reti subite: solamente sette per i biancoverdi, dieci in più per quanto riguarda il Guimaraes che, dietro, evidentemente balla parecchio.

Ed è proprio su questo punto che deve avere le fondamenta la vittoria dello Sporting CP: riuscire ad attaccare una difesa molto larga e sfruttare il potenziale offensivo che si ha a disposizione. Insomma, la situazione è davvero indirizzata.

Come vedere Guimaraes-Sporting CP in diretta tv e streaming

La sfida Guimaraes-Sporting CP, gara valida per la quindicesima giornata della Liga portoghese, è in programma martedì alle 21:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Sporting CP è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.66 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Lo Sporting non si può permettere nessun tipo di passo falso. Quindi la partita, gli ospiti, la dovrebbero vincere. Senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Guimaraes-Sporting CP

GUIMARAES (4-2-3-1): Castillo; Maga, Thiago, Abascal, Mendes; Nogueira, Mitrovic; Camara, Samu, Saviolo; Oliveira.

SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Alisson Santos, Trincao, Kochorashvili; Suarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3