Pronostico Costa d’Avorio-Mozambico: esordio da non sbagliare per i campioni

Costa d’Avorio-Mozambico è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Inizia la difesa del titolo da parte della Costa d’Avorio, laureatasi campione d’Africa due anni fa nell’edizione casalinga. Nel 2024 gli Elefanti sollevarono la coppa al termine di un percorso alquanto rocambolesco, caratterizzato finanche dall’esonero del commissario tecnico a torneo in corso: dopo aver acciuffato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per il rotto della cuffia, iniziò la scalata verso la vittoria, conquistata grazie al successo in finale contro la Nigeria, battuta in rimonta.

Per la Costa d’Avorio si è trattato del terzo successo in questa manifestazione dopo quelli del 1992 e del 2015. Ripetersi, ovviamente, non sarà una passeggiata, visto che sono diverse le selezioni che hanno le carte in regola per succedere agli ivoriani nell’albo d’oro.

Gli uomini di Emerse Faé, lo stesso ct del trionfo del 2024, non hanno particolarmente brillato nelle qualificazioni a Marocco 2025 – sono arrivati secondi dietro allo Zambia – ma si sono rifatti nelle qualificazioni mondiali: in Nordamerica, l’estate prossima, ci saranno anche Kessié e compagni, sorteggiati nel gruppo E insieme a Germania, Ecuador ed alla matricola Curaçao. Nell’avventura marocchina Faé dovrà fare a meno di numerosi protagonisti della scorsa edizione, tra cui Pépé, Haller, Singo e Adingra. Al posto dell’attaccante oggi in forza all’Utrecht, che fu decisivo nella finalissima con la Nigeria, c’è Guessand, centravanti dell’Aston Villa. Non mancano invece gli esponenti della “vecchia guardia” come Kessié, Krasso, N’Dicka, Kossounou, Fofana, Zaha, Boly e Sangaré. Il ct però punta forte sull’estro di Diallo, giovane ala del Manchester United.

Nel gruppo F la Costa d’Avorio non potrà permettersi di partire a rilento: in questo raggruppamento c’è anche il Camerun, con cui gli Elefanti si contenderanno verosimilmente il primo posto, ma anche una selezione ostica come il Gabon.

Non sono dunque ammessi passi falsi nell’esordio con il Mozambico, che non ha mai superato la fase a gironi in 4 presenze alla fase finale della Coppa d’Africa (l’ultima risalente a due anni fa). Il grosso dei giocatori a disposizione del ct dei Mambas, Chiquinho Conde, milita nel campionato mozambicano. Le poche eccezioni sono rappresentate dai difensori Reinildo Mandava e Bruno Langa: il primo veste la maglia del Sunderland in Premier League dopo l’esperienza all’Atletico Madrid di Simeone, il secondo invece gioca nel Pafos, club cipriota che quest’anno sta disputando la Champions League.

Come vedere Costa d’Avorio-Mozambico in diretta tv e in streaming

Costa d’Avorio-Mozambico, in programma mercoledì alle 18:30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. La vittoria della Costa d’Avorio è quotata invece a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.33 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Costa d’Avorio, campione in carica, non dovrebbe mancare l’appuntamento con i tre punti all’esordio. Gli Elefanti hanno una rosa più lunga e qualitativa rispetto a quella del Mozambico, che peraltro non ha mai avuto la meglio nei quattro precedenti con gli ivoriani, andati in scena tra il 2008 e il 2021 (due successi della Costa d’Avorio e due pareggi). La selezione di Faé dovrebbe riuscire a segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Mozambico

COSTA D’AVORIO (4-4-2): Fofana; Doué, Kossounou, N’Dicka, Konan; Diallo, Kessié, Sangaré, Diomandé; Guessand, Krasso.

MOZAMBICO (4-2-3-1): Ernan; Calida, Mexer, Reinildo Mandava, Langa; Nenê, Amade; Catamo, Guima, Witi; Ratifo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0