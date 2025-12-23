Pronostico Camerun-Gabon: rischiano grosso già nel match d’esordio

Camerun-Gabon è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Camerun è una delle selezioni più blasonate del continente africano e basta dare un’occhiata al palmarés di questa manifestazione per accorgersene. Cinque trionfi in Coppa d’Africa per i Leoni Indomabili, che però non riescono più laurearsi campioni continentali dall’edizione del 2017, fallendo anche in quella del 2022, che la federazione camerunense ha avuto l’onere e l’onore di organizzare.

I bei tempi, insomma, sono lontani. Lo si è capito chiaramente durante le ultime qualificazioni mondiali. Il Camerun non è riuscito ad arrivare primo nel proprio gruppo, dovendo accontentarsi della seconda piazza dietro a Capo Verde. Ed è stato costretto a giocare gli spareggi con le altre migliori seconde. Nella semifinale playoff con la Repubblica Democratica del Congo, tuttavia, i Leoni Indomabili hanno avuto la peggio (0-1) e, con grande sorpresa, non figureranno tra le 48 squadre del prossimo Mondiale nordamericano.

Una tragedia sportiva per una nazionale che attualmente detiene il record di partecipazioni alla fase finale della rassegna iridata, otto. Dallo scorso novembre in panchina siede un nuovo ct, David Pagou, che nelle convocazioni per la Coppa d’Africa ha dato subito un segnale importante escludendo il cannoniere Aboubakar. Una mossa che in pochi si aspettavano, dal momento che il Camerun sembra carente proprio nel reparto offensivo. L’altra esclusione eccellente riguarda il portiere Onana, mentre il “napoletano” Zambo Anguissa è assente perché infortunato.

Gabon, Aubameyang salta l’esordio

Le speranze dei Leoni Indomabili di fare strada nella Coppa d’Africa passano dunque dalla stella Mbeumo, una delle poche note liete della stagione del Manchester United, che la scorsa estate l’ha acquistato dal Brentford.

Il Camerun in ogni caso rischia grosso già all’esordio, contro un Gabon che è apparso in forma nelle ultime uscite e che può dare filo da torcere ai Leoni Indomabili in un girone in cui la Costa d’Avorio è favorita per il primo posto. Le Pantere hanno perso con la Nigeria nella semifinale playoff (4-1, dopo un crollo nei tempi supplementari) vedendo svanire il sogno di prendere parte al Mondiale ma nelle 4 gare precedenti avevano ottenuto ben quattro vittorie e un pareggio. Il ct Thierry Mouyouma difficilmente potrà contare sul suo giocatore più rappresentativo, Aubameyang, che si è fatto male nell’ultimo match con il Marsiglia (salterà la gara d’esordio). Farà ad ogni modo affidamento su Bouanga, attaccante che ha realizzato 26 gol nell’ultima MLS con il Los Angeles FC.

Il pronostico

Si prospetta una gara più equilibrata del previsto, con il Gabon che nonostante la pesante assenza della stella Aubameyang dovrebbe strappare almeno un punto contro un Camerun ancora scottato dall’eliminazione nei playoff mondiali. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Camerun-Gabon

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy; Tchamadeu, Wooh, Boyomo, Tolo; Onana, Baleba; Mbeumo, Dina Ebimbe, Nkoudou; Magri.

GABON (4-2-3-1): Mbaba; Oyono, Ecuele Manga, Appindangoye, Ekomie; Ndong, Lemina; Bouanga, Kanga, Allevinah; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0