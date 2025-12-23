Pronostico Burkina Faso-Guinea Equatoriale: gli Stalloni partono con il piede giusto

Burkina Faso-Guinea Equatoriale è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 13:30: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La prima storica finale nel 2013. Il terzo gradino del podio nel 2017, il quarto posto nel 2021. Il Burkina Faso, oltre a fare presenza fissa, è ormai una selezione da attenzionare particolarmente in Coppa d’Africa, una delle potenziali outsider. Proprio per questo motivo, l’eliminazione agli ottavi nell’ultima edizione della competizione continentale, quella del 2024 avvenuta per mezzo del Mali, ha fatto un po’ di scalpore. Perché tutti erano convinti che gli Stalloni avessero le carte in regola per fare molta più strada.

In Marocco gli uomini guidati da Brama Traoré hanno anche un altro obiettivo: dimenticare il flop nelle qualificazioni mondiali. Il secondo posto dietro all’irraggiungibile Egitto ed un bottino di 21 punti in dieci partite non sono bastati per piazzarsi quantomeno tra quattro migliori seconde e staccare un pass per i playoff, per continuare a sognare la prima partecipazione alla rassegna iridata.

Il Burkina Faso ha comunque chiuso l’anno in crescendo – è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite – ed ha vinto le due amichevoli giocate nel mese di novembre con Niger (3-2) e Benin (3-0). I due possibili trascinatori della nazionale burkinabé militano entrambi in Premier League: parliamo di Ouattara del Brentford ma soprattutto di Bertrand Traoré del Sunderland, la squadra rivelazione del massimo campionato inglese. Senza dimenticare l’altro Traoré, Lassina, attaccante ventiquattrenne dello Shakhtar Donetsk (autore di ben 5 gol nelle qualificazioni).

La Guinea Equatoriale vuole sorprendere ancora

Inserito nel gruppo E, quello in cui spicca pure la presenza dell’Algeria, il Burkina Faso dovrà fare attenzione alla Guinea Equatoriale, minaccia concreta per uno dei primi due posti nel girone. Gli Nzalang Nacional, infatti, nelle ultime quattro partecipazioni alla Coppa d’Africa hanno sempre superato la fase a gironi ed anche stavolta sembrano determinati a recitare il ruolo di guastafeste.

Certo, bisognerà archiviare in fretta la pessima figura nelle qualificazioni mondiali: nel girone vinto dalla Tunisia la Guinea Equatoriale si è classificata addirittura quarta, finendo dietro pure a Namibia e Liberia. Il ct Juan Micha ha convocato Coco e Obiang, entrambi protagonisti in Serie A e Serie B rispettivamente con Torino e Monza. A centrocampo uno dei più noti è Mascarell del Maiorca, con oltre 100 presenze nella Liga spagnola.

Come vedere Burkina Faso-Guinea Equatoriale in diretta tv e in streaming

Burkina Faso-Guinea Equatoriale, in programma mercoledì alle 13:30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Nei tre precedenti tra queste due selezioni è stato segnato un solo gol. Crediamo che il segno “under” possa uscire anche stavolta in una gara che vede il Burkina Faso leggermente favorito.

Le probabili formazioni di Burkina Faso-Guinea Equatoriale

BURKINA FASO (4-5-1): Koffi; I. Kaboré, Tapsoba, Dayo, Yago; Ouattara, Ki, Ouédraogo, Zougrana, L.Traoré; P. Kaboré.

GUINEA EQUATORIALE (4-3-3): Owono; Ndong, Akapo, Coco, Obiang; Salvador, Mascarell, Buyla; Ganet, Nsué, Miranda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0