Pronostico Algeria-Sudan: stavolta non ci saranno sorprese

Algeria-Sudan è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 16:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Campione d’Africa per la seconda volta sei anni fa, nel 2019, l’Algeria è stata la grande delusione delle ultime due edizioni. Nel 2022 e nel 2024 le Volpi del Deserto, a sorpresa, non sono riuscite a passare neppure la fase a gironi nonostante partissero tra le principali favorite per la vittoria finale. Status che si portano dietro, ovviamente, anche quest’anno, sull’onda della qualificazione alla prossima Coppa del Mondo: nel proprio girone, stravinto con 7 punti di vantaggio sulla seconda, i Fennecs non hanno avuto rivali ed hanno staccato il pass per il Nordamerica (sorteggiate nel gruppo J coi campioni in carica dell’Argentina, la Giordania e l’Austria).

Un’enorme soddisfazione per la selezione guidata dallo svizzero Vladimir Petkovic, passato anche dalla Lazio nello scorso decennio: l’ultima partecipazione dell’Algeria alla fase finale di un Mondiale, infatti, risaliva al 2014, in Brasile.

Tra la campagna di qualificazione al Mondiale e la Coppa d’Africa, la rappresentativa nordafricana ha partecipato anche all’Arab Cup: un’avventura tutt’altro che esaltante, dal momento che è stata eliminata ai quarti dagli Emirati Arabi, che l’hanno spuntata ai rigori. Petkovic ha lasciato a casa diversi giocatori che hanno preso parte a quella spedizione, tra cui Brahimi, Slimani e Bentaleb, oltre all’infortunato Aouar. C’è invece la stella Mahrez, ormai da un paio d’anni andato a svernare in Arabia Saudita dopo gli anni d’oro al Manchester City ma sempre in grado di fare male alle difese avversarie con la sua qualità.

Esordio morbido per i Fennecs

I Fennecs sono messi bene soprattutto in difesa, dove c’è gente che gioca ad alti livelli in Europa come Ait-Nouri (Manchester City), Mandi (Lille) e Bensebaini (Borussia Dortmund).

L’esordio degli uomini di Petkovic in Coppa d’Africa avverrà nella capitale del Marocco, Rabat, contro il Sudan, la selezione sulla carta meno competitiva di questo girone. I Falchi di Jediane non raggiungono la fase ad eliminazione diretta dal 2012, mentre nelle successive edizioni – ad eccezione di quella andata in scena in Camerun nel 2021 – non sono neppure riusciti a qualificarsi alla fase finale. Nessuno dei giocatori sudanesi milita nei cinque principali campionati europei: la stella è Abdelrahman, esperto attaccante che gioca in patria nell’Al-Hilal Omdurman.

Come vedere Algeria-Sudan in diretta tv e in streaming

La sfida Algeria-Sudan, in programma mercoledì alle 16:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

L’Algeria stavolta non dovrebbe avere problemi a battere il Sudan, già sfidato lo scorso 3 dicembre nella fase a gironi dell’Arab Cup: in quell’occasione i Fennecs non riuscirono a sfondare il muro sudanese (0-0), anche perché a fine primo tempo rimasero in dieci a causa dell’espulsione di Ounas. La selezione di Petkovic, tuttavia, era priva dei suoi migliori giocatori: in Marocco non sarà così ed ecco perché quella di Rabat è una gara che non dovrebbe riservare sorprese. Vittoria algerina da abbinare al segno “no gol”.

Le probabili formazioni di Algeria-Sudan

ALGERIA (4-3-2-1): Zidane; Atal, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Bouadoui; Mahrez, Bounedjah; Amoura.

SUDAN (4-3-3): Eshrein; Barglan, Karshoum, Ering, Khamis; Taifour, Khedr, Raouf; A. Eisa, Abdelrahman, Hussein.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0