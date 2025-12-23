Pronostici Tunisia-Uganda: marcatore e tiri in porta

Pronostici Tunisia-Uganda, come vi abbiamo spiegato in un altro articolo sono i tunisini i favoriti. Ecco le scelte sugli uomini

La Tunisia contro l’Uganda parte decisamente favorita non solo per quelle che sono le qualità tecniche maggiori, ma anche e soprattutto per uno score immacolato negli scontri diretti.

Nella storia ci sono stati cinque confronti tra queste due formazioni e, in tutte e cinque le occasioni, la vittoria è stata appannaggio della Tunisia che, inoltre, vuole anche iniziare nel migliore dei modi questa Coppa d’Africa e, l’unico metodo corretto, è quello di prendersi tre punti. Sarà quindi una squadra motivata quella che scenderà in campo. Ma andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini che fanno al caso nostro.

Pronostici Tunisia-Uganda, le scelte

In questo caso partiamo da chi potrebbe tirare in porta. Abdi, difensore del Nizza, quando gioca con la maglia della Nazionale si trasforma. Attacca sempre lo spazio, trova i pali avversari e segna anche. Potrebbe essere anche uno di quelli che in caso di tiro dagli undici metri potrebbe prendersi la responsabilità di calciare. Ecco, un suo tiro in porta ci pare scontato.

Saad dell’Hoffenheim dovrebbe partire largo a sinistra nel 4-3-3 con il quale la Tunisia secondo le previsioni della vigilia dovrebbe scendere in campo. L’unico del tridente che gioca in un campionato molto importante. Non è un vero e proprio bomber, ma sicuramente ha un passo diverso rispetto ai compagni di reparto e quindi potrebbe essere avvantaggiato nell’andare ad attaccare e trovare la porta avversaria. La nostra scelta, come marcatore, ricade su di lui.

Due scelte sole, in questo caso: Saad marcatore plus su GoldBet ha un valore 2,80 volte la posta. Ali Abdi, over 0,5 tiri in porta, su Bet365 ha un valore di 3,25 volte la posta.