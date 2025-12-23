Pronostici Senegal-Botswana: marcatore e tiri in porta

Pronostici Senegal-Botswana: Jackson e compagni partono con tutti i favori del pronostico. Ecco le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

Senza dubbio l’impegno del Senegal in questa prima partita di Coppa d’Africa è tutt’altro che proibitivo. Lo dice la storia: nei due incroci che ci sono stati sono arrivate altrettante vittorie senza nemmeno subire reti. E diciamolo chiaramente, lì davanti ci sono dei giocatori che possono fare in qualsiasi momento la differenza.

E ci sono dei giocatori, inoltre, che vogliono mettersi in mostra e magari dimenticare per un poco lo spazio ridotto che in generale hanno avuto nel loro club. Ce n’è uno in particolare tra le fila del Senegal che sì, sta giocando molto meno di quanto si aspettasse. E vorrebbe tornare più tardi possibile in Germania. Vi diciamo sotto le nostre scelte.

Pronostici Senegal-Botswana, ecco le scelte

Autore di due reti nell’ultima amichevole giocata, quella contro il Kenya, Jackson del Bayern Monaco è l’uomo che sta vivendo all’ombra di Kane. Nonostante questo 12 apparizioni in campionato le ha fatte – molti spezzoni – segnando tre gol in Bundesliga. Sarà lui il punto di riferimento nel 4-2-3-1 con il quale il Senegal scenderà in campo. Un uomo sicuramente in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Lo scegliamo come marcatore.

Nove presenze e tre gol nella Saudi Pro League, Sadio Mané ci ha sempre abituato a prestazioni importanti quando indossa la maglia della sua nazionale. L’ex Bayern, il destino incrociato con il compagno, è quell’uomo che può non solo segnare ma anche servire un assist. Oltre a calciare in porta. Noi siamo costretti a fare una scelta, e lo dobbiamo per forza inserire in quello che è il pronostico. E nelle righe successiva vi diciamo come.

Chiudiamo il cerchio, infine, con Koulibaly. L’ex Napoli va sempre in area di rigore avversaria a saltare di testa, tant’è che nella Champions League asiatica ha segnato un gol in 4 presenze. In generale è uno sul quale bisogna sempre fare affidamento. Ecco perché almeno una conclusione nello specchio la potrebbe trovare.

Ricapitolando, quindi: Jackson marcatore plus, Mané over 1,5 tiri in porta plus e Koulibaly over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,79 volte la posta.