Pronostici Nigeria-Tanzania: marcatore e tiri in porta

Pronostici Nigeria-Tanzania: la squadra finalista dell’ultima edizione cerca il debutto con vittoria. Ecco gli uomini decisivi

La Nigeria è ovviamente, per qualità, una delle squadre più forti di questa competizione. Ed è la squadra, dopo aver raggiunto la finale nel 2023, vuole di nuovo giocare l’ultimo atto.

Contro la Tanzania il debutto sulla carta appare semplice ma abbiamo visto, già dopo la prima giornata, che nulla è scontato. L’Egitto, ad esempio, ha faticato tantissimo e poi si è affidato a Salah che nel finale ha regalato i primi tre punti di questa manifestazione. Alla fine, insomma, decidono sempre gli uomini migliori, quelli nati per fare gol, quelli nati per essere decisivi. E non lo scopriamo di certo oggi che nella Nigeria di questi ne esistono parecchi. Andiamo quindi a vedere insieme chi potrebbero essere quelli decisivi.

Pronostici Nigeria-Tanzania, ecco le scelte

Non ci si può non affidare a Osimhen, una delle punte più forti in giro per il Mondo. Uno che ha una qualità unica: riuscire a segnare in tutti i modi. Di testa, di piede, in acrobazia, da dentro l’area di rigore, da fuori area. Insomma, un attaccante completo che per ovvi motivi decidiamo di scegliere come possibile marcatore del match.

Davanti, i biancoverdi, hanno anche Lookman: l’atalantino, dopo un avvio ai margini, e quindi con bisogno di tempo per rimettersi in forma, adesso sta bene. Capace di saltare in quasi tutte le occasioni il diretto avversario, è un uomo in grado di attaccare lo spazio e di andare a concludere con facilità. Infine, il cerchio, lo chiudiamo con Bassey, difensore del Fulham: a segno nell’ultima gara giocata in Premier League, ha una stazza fisica importante (oltre ai tempi giusti di stacco) che gli permettono di essere sempre pericoloso quando c’è da attaccare la porta avversaria e non solo. Ci aspettiamo una conclusione dentro i pali.

Quindi, ricapitolando: Osimhen marcatore plus, Lookman over 1,5 tiri in porta plus e Bassey over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 11,29 volte la posta.