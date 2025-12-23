Pronostici Costa d’Avorio-Mozambico: marcatore e tiri in porta

Pronostici Costa D’Avorio-Mozambico: poche discussioni su chi si potrebbe prendere il match d’esordio. Le nostre scelte sugli uomini

La Costa D’Avorio parte con tutti i pronostici a favore in questo match d’esordio in Coppa d’Africa, nonostante stiamo parlando di una squadra che è, comunque, lontana parente di quella ammirata nel corso dell’ultimo ventennio.

Nonostante questo rimane una delle più forti in Africa e su questo crediamo non ci possano essere discussioni. E, inoltre, contro il Mozambico, nei sette confronti che la storia ha proposta, è imbattuta. Insomma, tutto, anche i numeri in questo caso, ci portano verso un’unica e sola destinazione finale, quella della CDA. E andiamo a vedere insieme, adesso, quelli che potrebbero essere gli uomini decisivi per questo match così importante.

Pronostici Costa D’Avorio-Mozambico: le scelte

La penultima partita giocata con la sua squadra di club ha regalato una tripletta. Yan Diomande, con la casacca del Lipsia, ha sfornato delle prestazioni molto al di sopra di quelle che potevano essere le aspettative. Un giocatore completo, senza dimenticare che è un classe 2006, quindi con enormi e incredibili margini di miglioramento. Da lui la Costa D’Avorio si aspetta i gol, quelli che servono a vincere le partite. Crediamo possa essere uno dei migliori sin dal debutto.

Amad Diallo è un altro giovane – 2002 il suo anno di nascita – che si sta mettendo in mostra e che si è guadagnato una maglia da titolare con il Manchester United. Esterno offensivo dalle spiccate qualità fisiche – sgusciante è dire poco – ha tra i piedi i gol ma anche le conclusioni in porta. Almeno uno ce lo aspettiamo. Kessie invece lo conosciamo tutti. E anche se non è più un giovanissimo in Arabia Saudita è rimasto un giocatore completo. Uno di quelli in grado di fare la differenza – con gol e assist, tra le altre cose – in qualsiasi momento. Da lui un tiro nello specchio.

Quindi, ricapitolando: Diomande marcatore plus, Diallo over 0,5 tiri in porta plus e Kessie over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,91 volte la posta.